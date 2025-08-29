"Утилизация рубля": глава Нацбанка прояснил ситуацию с российской валютой в Казахстане
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге высказался о рисках накопления рубля в Казахстане на фоне активной торговли в приграничных территориях страны, передает корреспондент NUR.KZ.
"Накопления рублей мы не видим, поскольку происходит его постоянная утилизация, из-за того, что у нас такой торговый баланс сложился. К сожалению, у нас с Россией сложился отрицательный торговый баланс, мы из России покупаем больше, чем продаем", - отметил Тимур Сулейменов.
По его словам, рубли у нас используются для импорта товаров из соседней страны.
"Это значит, что нам нужно больше рублей, чтобы что-то у них покупать. Из-за того, что у нас в экономике не хватает рублей, нам приходится менять тенге на доллар и доллар на рубль. Но накопления рубля не происходит", - заверил глава Нацбанка.
Несколько дней назад мы писали, что спрос на российский рубль рекордно упал в Казахстане.
Напомним, недавно в Казахстане решили ужесточить правила обмена валюты. О том, для чего это нужно, мы рассказывали здесь.
