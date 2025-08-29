Цены на гречку начали стремительно расти после долгого снижения в Казахстане
Опубликовано:
Гречневая крупа в Казахстане беспрерывно дорожает уже больше месяца. Сейчас ее средняя стоимость на 6,9% выше той, что фиксировалась в начале 2025 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
Гречневая крупа долгое время была одним из немногих социально значимых продовольственных товаров в Казахстане, цены на которые стабильно снижались.
Однако с 1 июля текущего года начался рост цен на крупу, который продолжается до сих пор и постепенно ускоряется.
Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 19 по 26 августа гречневая крупа подорожала сразу на 2,6%. Это притом, что в среднем основные продукты питания, наоборот, стали на 0,1% дешевле.
Текущие цены на 5,9% выше тех, что были в начале августа, и на 6,9% выше тех, что фиксировались в начале текущего года. Впрочем, из-за того, что гречневая крупа падала в цене не только в 2025, но и в 2024 году, сейчас она, несмотря на стремительный рост, все еще на 1,4% дешевле, чем в прошлом году.
В региональном разрезе сильнее всего цены на гречневую крупу за год выросли в Жезказгане, Караганде и Павлодаре: на 29,4%, 27,4% и 19,3% соответственно. В Алматы они в среднем равны прошлогодним, а в Петропавловске – ниже сразу на 22,1%.
|Изменение цен на гречневую крупу в Казахстане за год
(26 августа 2025 года)
|Казахстан
|-1,40%
|Астана
|9,90%
|Алматы
|0,00%
|Шымкент
|11,90%
|Актау
|-11,00%
|Актобе
|-4,50%
|Атырау
|-10,40%
|Жезказган
|29,40%
|Кокшетау
|-5,30%
|Караганда
|27,40%
|Қонаев
|4,50%
|Костанай
|1,50%
|Кызылорда
|-5,90%
|Уральск
|-0,50%
|Усть-Каменогорск
|4,10%
|Павлодар
|19,30%
|Петропавловск
|-22,10%
|Семей
|-6,60%
|Талдыкорган
|-9,30%
|Тараз
|2,20%
|Туркестан
|-16,90%
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается в целом социально значимых продовольственных товаров, то сейчас они стоят в среднем на 9,5% дороже, чем год назад.
Ранее эксперты рассказали о причинах, по которым основные продукты питания дорожают в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2280300-ceny-na-grechku-nachali-stremitelno-rasti-posle-dolgogo-snizheniya-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах