Цены на гречку начали стремительно расти после долгого снижения в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Цены на гречку начали стремительно расти после долгого снижения в Казахстане

      Опубликовано:

      Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
      Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

      Гречневая крупа в Казахстане беспрерывно дорожает уже больше месяца. Сейчас ее средняя стоимость на 6,9% выше той, что фиксировалась в начале 2025 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Гречневая крупа долгое время была одним из немногих социально значимых продовольственных товаров в Казахстане, цены на которые стабильно снижались.

      Однако с 1 июля текущего года начался рост цен на крупу, который продолжается до сих пор и постепенно ускоряется.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 19 по 26 августа гречневая крупа подорожала сразу на 2,6%. Это притом, что в среднем основные продукты питания, наоборот, стали на 0,1% дешевле.

      Текущие цены на 5,9% выше тех, что были в начале августа, и на 6,9% выше тех, что фиксировались в начале текущего года. Впрочем, из-за того, что гречневая крупа падала в цене не только в 2025, но и в 2024 году, сейчас она, несмотря на стремительный рост, все еще на 1,4% дешевле, чем в прошлом году.

      В региональном разрезе сильнее всего цены на гречневую крупу за год выросли в Жезказгане, Караганде и Павлодаре: на 29,4%, 27,4% и 19,3% соответственно. В Алматы они в среднем равны прошлогодним, а в Петропавловске – ниже сразу на 22,1%.

      Изменение цен на гречневую крупу в Казахстане за год
      (26 августа 2025 года)
      Казахстан -1,40%
      Астана 9,90%
      Алматы 0,00%
      Шымкент 11,90%
      Актау -11,00%
      Актобе -4,50%
      Атырау -10,40%
      Жезказган 29,40%
      Кокшетау -5,30%
      Караганда 27,40%
      Қонаев 4,50%
      Костанай 1,50%
      Кызылорда -5,90%
      Уральск -0,50%
      Усть-Каменогорск 4,10%
      Павлодар 19,30%
      Петропавловск -22,10%
      Семей -6,60%
      Талдыкорган -9,30%
      Тараз 2,20%
      Туркестан -16,90%
      По данным Бюро национальной статистики

      Что касается в целом социально значимых продовольственных товаров, то сейчас они стоят в среднем на 9,5% дороже, чем год назад.

      Ранее эксперты рассказали о причинах, по которым основные продукты питания дорожают в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.