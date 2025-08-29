Цены на гречку начали стремительно расти после долгого снижения в Казахстане

Гречневая крупа в Казахстане беспрерывно дорожает уже больше месяца. Сейчас ее средняя стоимость на 6,9% выше той, что фиксировалась в начале 2025 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Гречневая крупа долгое время была одним из немногих социально значимых продовольственных товаров в Казахстане, цены на которые стабильно снижались.

Однако с 1 июля текущего года начался рост цен на крупу, который продолжается до сих пор и постепенно ускоряется.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 19 по 26 августа гречневая крупа подорожала сразу на 2,6%. Это притом, что в среднем основные продукты питания, наоборот, стали на 0,1% дешевле.

Текущие цены на 5,9% выше тех, что были в начале августа, и на 6,9% выше тех, что фиксировались в начале текущего года. Впрочем, из-за того, что гречневая крупа падала в цене не только в 2025, но и в 2024 году, сейчас она, несмотря на стремительный рост, все еще на 1,4% дешевле, чем в прошлом году.

В региональном разрезе сильнее всего цены на гречневую крупу за год выросли в Жезказгане, Караганде и Павлодаре: на 29,4%, 27,4% и 19,3% соответственно. В Алматы они в среднем равны прошлогодним, а в Петропавловске – ниже сразу на 22,1%.

Изменение цен на гречневую крупу в Казахстане за год

(26 августа 2025 года) Казахстан -1,40% Астана 9,90% Алматы 0,00% Шымкент 11,90% Актау -11,00% Актобе -4,50% Атырау -10,40% Жезказган 29,40% Кокшетау -5,30% Караганда 27,40% Қонаев 4,50% Костанай 1,50% Кызылорда -5,90% Уральск -0,50% Усть-Каменогорск 4,10% Павлодар 19,30% Петропавловск -22,10% Семей -6,60% Талдыкорган -9,30% Тараз 2,20% Туркестан -16,90% По данным Бюро национальной статистики

Что касается в целом социально значимых продовольственных товаров, то сейчас они стоят в среднем на 9,5% дороже, чем год назад.

Ранее эксперты рассказали о причинах, по которым основные продукты питания дорожают в Казахстане.

