Холдингу "Байтерек" намерены дать еще денег для развития экономики

Министр нацэкономики Серик Жумангарин на заседании кабмина рассказал, что будут делать для развития реального сектора экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ближайшее время правительством будет разработана программа эффективного роста экономики. В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений", - сказал Серик Жумангарин.

Он напомнил, что только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге.

"В планах – довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге. Это даст экономике дополнительный рост — порядка 1,3 процентных пункта", - заявил глава МНЭ.

В целом, по словам Жумангарина, капитализация холдинга из бюджета будет продолжена во втором полугодии.

"Это наш прямой вклад в расширение возможностей реального сектора. В этом году мы приступили к реализации масштабных реформ в налогово-бюджетной сфере.

Принятый в марте Бюджетный кодекс — это шаг к более эффективному управлению расходами и синхронизации фискальной и монетарной политики. Он позволит повысить бюджетную эффективность и сбалансировать налогово-бюджетную и денежно-кредитную политики", – резюмировал глава МНЭ.

Отметим, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – ключевой институт правительства Казахстана, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики страны путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером холдинга "Байтерек" является правительство РК.

Напомним, новый Бюджетный кодекс Казахстана был принят в марте этого года. Он состоит из семи блоков:

первый блок касается налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик,

касается налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, вторым блоком оптимизируется бюджетный процесс с повышением самостоятельности и ответственности госорганов;

оптимизируется бюджетный процесс с повышением самостоятельности и ответственности госорганов; третий блок новелл направлен на усиление парламентского контроля;

новелл направлен на усиление парламентского контроля; четвертый блок направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег;

направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег; пятым блоком закреплены условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию;

закреплены условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию; шестой блок направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора;

направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора; седьмой блок поправок направлен на совершенствование межбюджетных отношений.

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