Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Росатом" должен построить первую АЭС в Казахстане к 2036 году

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
АЭС
АЭС. Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по атомной энергии РК.

В пресс-службе Агентства ответили на вопрос о примерных сроках строительства первой АЭС в Казахстане.

"Общемировая практика показывает, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10 - 12 лет. Таким образом, ориентировочный срок завершения строительства - 2035-2036 годы. ГК "Росатом" подтверждает соответствие этим планам", - сказано в ответе на вопросы СМИ.

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255802-rosatom-dolzhen-postroit-pervuyu-aes-v-kazahstane-k-2036-godu/