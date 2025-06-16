"Росатом" должен построить первую АЭС в Казахстане к 2036 году

Ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по атомной энергии РК.

В пресс-службе Агентства ответили на вопрос о примерных сроках строительства первой АЭС в Казахстане.

"Общемировая практика показывает, что сроки от проектирования, строительства и ввода атомной электростанции в эксплуатацию составляют 10 - 12 лет. Таким образом, ориентировочный срок завершения строительства - 2035-2036 годы. ГК "Росатом" подтверждает соответствие этим планам", - сказано в ответе на вопросы СМИ.

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.