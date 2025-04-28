Электробусы, маршруты на автопилоте и модели казахстанской сборки: что показали на заводе Yutong

Общественный транспорт с современными технологиями может увеличить комфорт и безопасность пассажиров, разгружая дороги в городах. Какие новинки могут появиться на дорогах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Компания Yutong провела ознакомительный тур для представителей автопарков Казахстана, представив новые модели автобусов и технологии их производства.

В Казахстане налажена сборка двух видов автобусов Yutong с учетом местных особенностей. А в ближайшее время может добавиться новая модель.

Представлены новые технологии для электротранспорта, повышающие безопасность и эффективность, а также продемонстрированы беспилотные городские автобусы, хотя их внедрение в Казахстане пока не планируется.

В апреле 2025 года компания Yutong – один из крупнейших производителей и поставщиков пассажирских транспортных средств в мире – провела ознакомительный тур для представителей автопарков Казахстана и других стран Центральной Азии.

В ходе посещения производства были представлены новые модели автобусов, продемонстрированы улучшенные технологии, применяемые в их изготовлении. А также раскрыты некоторые вопросы сотрудничества с местными транспортными компаниями.

Производство автобусов в РК

Как рассказали представители компании, автобусы, поставляемые в Казахстан, проходят сборку непосредственно на территории страны – завод расположен в Сарани Карагандинской области. При этом уже были поставлены крупные объемы различной техники:

школьные желтые автобусы – около 600 единиц функционируют в крупных городах и пригородах РК, а ежегодно планируется приобретать еще по 100 единиц;

городские пассажирские автобусы – в этом году запланирована поставка 1 643 городских автобусов;

троллейбусы – за 2024 год было поставлено 112 единиц;

электробусы – с 2019 года было поставлено 100 электробусов, которые успешно работают в Астане, а также планируются новые поступления.

Городские и междугородние электробусы, а также грузовики компании Yutong. Фото: Dongjie Liu

В то же время отмечается, что модели учитывают особенности рельефа местности, климата и так далее.

"Мы уже производим полную локализацию производства в Казахстане – это сварка, покраска, сборка и так далее. При этом уже две модели проходят подобную сборку, а в этом году их число планируется увеличить до трех", – отметил Юан Мяо, менеджер по продажам Yutong в СНГ.

Электробусы и троллейбусы с повышенной надежностью

Общественный транспорт на электрической тяге становится особенно актуальным в крупных городах из-за вопросов обеспечения экологичности и снижения выбросов в атмосферу.

Как отметил Юан Мяо, разработка экологичного транспорта достигла новых высот в вопросах обеспечения надежности, эффективности и безопасности пассажиров.

Так, были представлены новые батареи с технологией азотной защиты от прокола и воспламенения: они выдерживают значительно большие температуры и могут не допускать возгорания в течение трех часов высокого нагрева. Это позволяет вовремя эвакуировать пассажиров в экстренных ситуациях.

Улучшена их эффективность при экстремально низких температурах, обеспечивая работоспособность в северных регионах страны. А защита от повреждения водой проводилась в приближенных к реальным условиях подтопления дорог во время ливней.

Тест влагозащиты систем электробуса. Фото: Dongjie Liu

Рамы, используемые в конструкции городских автобусов, позволяют максимально защитить батареи от повреждений. При этом вопрос применения казахстанского металла в конструкции транспорта пока обсуждается.

"Компания Yutong совместно с металлургическим заводом проводит исследования и испытания по разработке стали, оптимально подходящей для производства автобусов", – сообщил Юан Мяо.

Беспилотные городские автобусы

Также представители компании Yutong продемонстрировали особенности беспилотных городских автобусов, которые уже передвигаются в некоторых городах Китая.

При этом особенность местного законодательства все еще подразумевает наличие водителя за рулем, чтобы обеспечить безопасность на случай непредвиденной ситуации. Но автобус двигался по дорогам общего пользования самостоятельно, оценивая дорожную ситуацию и выполняя действия в рамках своего маршрута.

Беспилотный электробус на зарядной станции. Фото: NUR.KZ

Как отметили в Yutong, для работы такой автономной системы требуется хорошо развитая инфраструктура, включая сеть 5G для бесперебойного и быстрого обмена данными автобуса с городской системой.

Поэтому пока что в Казахстане внедрение схожих беспилотных автобусов не намечается.

Таким образом, автопарк общественного транспорта в Казахстане может пополниться новыми моделями в 2025 году. В то же время увеличивается локализация их производства, позволяя выпускать автобусы внутри страны.