"Это опасная тенденция": глава МНЭ заявил о сжатии экономики Казахстана

Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин в сенате высказался о рисках для экономики Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы наблюдаем сжатие экономики. И, я думаю, оно ускорится, ввиду последних действий Нацбанка. Примерно к концу лета еще больше ускориться сжатие экономики. Это очень опасная тенденция.

Поэтому способность бизнеса генерировать проекты, способность их создавать - нужно это воспитывать. Мы сделали такой проект - называется "заказ на инвестиции". Мы в этом году планируем профинансировать на 8 триллионов тенге, на следующий год 10 трлн тенге", - указал министр нацэкономики.

Параллельно, по словам Жумангарина, отдельно будут реализовываться проекты в инфраструктуре.

"Впервые мы требуем, чтобы платность дорог была повышена. В этом году платность дорог стартовала с 48 млрд тенге. То есть все дороги, которые строятся в Казахстане - собирают 48 млрд тенге. Сейчас платность подняли уже до 78 млрд тенге. К марту следующего года мы собираемся довести эту цифру до 200 млрд тенге.

Дороги должны окупать свое обслуживание, и дороги должны окупать проценты по займам в международных финансовых организациях. Дороги - это такая специфика, которая сразу становится безусловной и ложиться на государство. Мы не можем наращивать государственный долг за счет строительства инфраструктуры такими темпами", - резюмировал глава МНЭ Серик Жумангарин.

Напомним, ранее в МНЭ были названы три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года.

При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов США за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет - 5,4%.

Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге, или 498,4 млрд долларов США, в 2029 году, что обеспечивает выполнение поручения главы государства по удвоению размера экономики.

При этом инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

Недавно в ведомстве также высказались о рисках разгона инфляции в Казахстане и вероятных действиях правительства при таком раскладе.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.