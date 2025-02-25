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Еще один продукт будет экспортировать Казахстан в Евросоюз

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Мед в двух банках со стеклянными крышками стоит на столе. Сверху лежит деревянная ложка для меда
Мед в банках: Pixabay

Казахстан официально получил разрешение на экспорт меда в страны Европейского Союза, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора.

Как сообщается на официальном сайте Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, Казахстан официально получил разрешение на экспорт меда в страны Европейского Союза.

Соответствующее постановление Европейской Комиссии было опубликовано 21 февраля 2025 года. Согласно статье 2 Постановления Европейской Комиссии, решение вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

"Данное достижение стало результатом многолетней работы Министерства сельского хозяйства РК. Министерством была проведена масштабная работа по разработке и внедрению Национального плана мониторинга остаточных веществ в меде, что стало важным этапом для включения Казахстана в перечень стран, имеющих право на экспорт данной продукции в ЕС. В рамках подготовки проводились многочисленные семинары, консультации и проверки, направленные на обеспечение соответствия требованиям Евросоюза", - сообщается в публикации.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Казахстан будет экспортировать новый вид продукции в Китай: в рамках визита премьер-министра Олжаса Бектенова в Шанхай был подписан протокол на экспорт шкур КРС из Казахстана в Китай.

Ранее в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которые действовали с 2005 года.

А вчера, 24 февраля, стало известно, что Минсельхоз Казахстана намерен принять меры по недопущению реализации серого импортированного яйца, обеспечив их изъятие и ограничив ввоз в страну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2223542-eshche-odin-produkt-budet-eksportirovat-kazahstan-v-evrosoyuz/