Новый вид продукции будет экспортировать Казахстан в Китай

В рамках визита премьер-министра Олжаса Бектенова в Шанхай был подписан протокол на экспорт шкур КРС из Казахстана в Китай, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Как сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК, между министерством и Главным таможенным управлением КНР подписан Протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к шкурам крупного рогатого скота, экспортируемым из Казахстана в КНР.

Этот протокол стал результатом трехлетних двусторонних переговоров. Шкуры КРС станут 11-м видом сельскохозяйственной продукции, экспорт которой в Китай регулируется подобными соглашениями.

Ранее были подписаны протоколы на экспорт замороженной говядины, баранины, свинины, меда, рыбы, молочной продукции, шерстяного сырья, племенных и убойных лошадей, а также убойного крупного рогатого скота.

В планах – расширение экспорта птицеводческой продукции, субпродуктов, сухого кобыльего молока и других товаров, отмечает ведомство.

Напомним, в феврале в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которые действовали с 2005 года.

В конце сентября Токаев заявил, что наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 млрд долларов, сказал президент.

Добавим, с конца октября вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао, который называют еще "китайским Лас-Вегасом". Соглашение позволяет гражданам обеих сторон, обладающим действующими национальными паспортами, беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории друг друга без визы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.