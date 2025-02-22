Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный рейтинг по Казахстану на уровне "BBB-", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/A-3», прогноз "Cтабильный".

Как сообщается в Телеграм-канале Министерства национальной экономики РК, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков.

Аналитики агентства прогнозируют, что ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг.

S&P отмечают, что планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз будут оказывать положительное влияние на экономический рост.

В публикации отмечено, что среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда РК позволят сократить дефицит бюджета.

Также S&P отметили устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам. По мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность.

Добавим, что американская корпорация Fitch является одной из трех международных рейтинговых агентств, образующих так называемую "Большую тройку". В нее также входят Standard & Poor’s и Moody’s. Рейтинги этих корпораций составляются для оценки финансового состояния компаний и даже целых стран – то есть оценивается жизнеспособность инвестиций относительно вероятности дефолта (невозврата вложенных инвесторами денег).

То есть, чем выше рейтинг, тем больше инвесторы уверены в возврате своих вложений. Соответственно, больше денег поступает в страну для развития экономики.

В мае 2024 года был опубликован долгосрочный рейтинг дефолта Казахстана в иностранной валюте, который остался на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.