Зарплата "среднего" выпускника вуза составила менее 170 тыс. тенге в Казахстане

Медианная зарплата среди выпускников вузов Казахстана в 2024 году составила 168 887 тенге. Этот показатель относится к "среднему" в ряду, выстроенному по уровню доходов. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В национальной палате предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" представили результаты рейтинга образовательных программ вузов Казахстана на 2025 год, который составляется с целью оценки образовательных программ учебных заведений для предоставления информации абитуриентам, их родителям, работодателям и работникам образования.

Образовательные программы между тем оцениваются по таким ключевым критериям, как карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ, достижения студентов и общие показатели вузов.

Особое внимание было уделено статистике по трудоустройству выпускников в 2024 году. Анализ за последние годы при этом показывает отрицательную динамику. Так, в 2024 году уровень трудоустройства составил 75%, что ниже показателей предыдущих лет (81% – в 2023 году и 80% – в 2022).

В то же время были выявлены значительные региональные различия: в Алматинской области уровень трудоустройства выпускников составил 90%, в то время как в Кызылординской области этот показатель был значительно ниже — всего 51%.

При этом наблюдается высокий спрос на специалистов в области информатики, робототехники, технической физики и медицины.

Еще одним ключевым критерием является медианная заработная плата выпускников. Как отмечают аналитики, этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом и составил 168 887 тенге.

Медианная заработная плата показывает, сколько получает средний из числа работников, выстроенных в условный ряд по уровню дохода. То есть одна половина зарабатывает меньше него, а вторая больше.

При этом отметим, что медианная зарплата среди всех казахстанцев в 2024 году была намного выше, чем у выпускников вузов – 285 677 тенге.

Авторы рейтинга также оценили продолжительность поиска работы после завершения обучения. В среднем выпускники проводили 3,3 месяца в поиске работы, при этом 60% из них находили работу в первые три месяца.

Ранее мы также писали, как казахстанцы могут накопить на образование своих детей. Например, в рамках государственной образовательной накопительной системы теперь можно получить более 200 тыс. тенге от государства, открыв образовательный депозит ребенку в 5 лет.