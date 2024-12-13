Стало известно, как распределят бюджет Актюбинской области размером в 1,5 трлн тенге

Бюджет Актюбинской области на 2025-2027 годы утвердили на семнадцатой сессии областного маслихата. Основное внимание уделено социальной сфере и развитию инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в сессии приняли участие председатель областного маслихата Гулкасима Суентаева, аким области Асхат Шахаров, аким города и руководители областных управлений и департаментов.

Руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов подробно рассказал о распределении бюджетных средств.

"Проект областного бюджета на ближайшие три года составил 1,5 триллиона тенге. Из них на 2025 год будет выделено 439,3 млрд тенге, на 2026 год - 515,3 млрд тенге, на 2027 год - 538,7 млрд тенге.

Доходная часть областного бюджета на следующий год составит 47,8 млрд тенге за счет собственных доходов, 318 млрд тенге за счет субвенций из республиканского бюджета, 59,1 млрд тенге за счет трансфертов из Актюбинского городского и районных бюджетов, а также 14,4 млрд тенге за счет поступлений кредитных средств.

Что касается расходной части бюджета, то 68 процентов или 297 миллиардов тенге будут направлены в социальную сферу. Также 91 млрд тенге или 21 процент расходов выделят на строительство, энергетику, дороги и поддержку сельского хозяйства, а также на развитие бизнеса", - рассказал Нуржан Максатов.

По направлениям бюджетные средства распределены следующим образом (млрд тенге):

управление строительства области — 18;

управление пассажирского транспорта и автодорог — 34;

управление энергетики — 11,4;

управление образования — 231,8;

управление здравоохранения — 13,4;

управление координации занятости — 19,6;

управление спорта — 21,7;

культура — 7,9;

сельское хозяйство — 12,3;

управление ветеринарии — 3,9;

природные ресурсы — 2,6;

управление предпринимательства — 2,6;

департамент полиции — 17,1;

департамент по ЧС — 2;

управление цифровых технологий — 5,5;

управление внутренней политики — 1,6;

управление по делам молодежной политики — 0,633.

В ходе сессии депутаты задали ряд вопросов руководителям ведомств и обсудили ключевые проблемы. Одной из тем стало утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития экологической культуры "Таза Казакстан" на 2024-2029 годы, представленного руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аскаром Жусибалиевым.

Всего на сессии рассмотрели 19 вопросов. Итоги подвел аким области Асхат Шахаров, который выразил благодарность депутатам за плодотворную работу и обозначил приоритеты на будущее.

"Наша цель - не только эффективно расходовать бюджет, но и работать над его развитием с максимальной ответственностью", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали внедрять "блочный бюджет" для повышения самостоятельности управления финансами. Пилотный проект реализуют в Карагандинской области.

Помимо этого, в сентябре текущего года в кулуарах правительства глава Минэкономики Нурлан Байбазаров ответил, что в Казахстане собираются делать с "дырой" в бюджете, которая исчисляется триллионами тенге.