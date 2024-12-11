"Блочный бюджет" по примеру Сингапура опробуют в Карагандинской области

В Казахстане начали внедрять "блочный бюджет" для повышения самостоятельности управления финансами. Пилотный проект реализуют в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в интервью Youtube-каналу "Куда смотрит акимат" заместитель акима области Ермек Алпысов напомнил, что в Казахстане по поручению президента страны внедряют "блочный бюджет". Данная практика используется в Сингапуре.

В пилотный проект вошла и Карагандинская область. Финансовую самостоятельность получат два управления - строительства и сельского хозяйства.

"Блочный бюджет" значительно упростит некоторые процедуры и повысит оперативность принятия решений. Администратор сможет самостоятельно решать, на что в первую очередь направить средства в пределах лимита расходов.

Почему выбор пал на сельское хозяйство? В этой отрасли много программ по поддержке товаропроизводителей. Руководство управления сможет самостоятельно расставить приоритеты. Будет возможность гибко подходить к перераспределению денежных средств внутри программ", - пояснил Ермек Алпысов. .

То же самое касается строительства. Можно будет оперативнее решать, какие проекты нужны региону в первую очередь.

Сейчас любые корректировки бюджета проходят длительные согласования. В том числе требуется утверждение местного маслихата. А, значит, надо ждать сессии. Изменения значительно сократят скорость принятия решений.

Наряду с финансовой самостоятельностью повышается и ответственность - контроль за использованием денег жесткий.

Ранее о ключевых показателях развития Карагандинской области за 9 месяцев 2024 года рассказал аким Ермаганбет Булекпаев в ходе брифинга в службе Центральных коммуникаций при президенте РК.

Помимо этого, глава региона ответил на вопрос, что делается для роста деловой активности бизнеса.