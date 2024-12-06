Продукты могут подорожать в Казахстане после Нового года, заявил депутат

Депутат Алибек Наутиев в сенате рассказал, какая часть доходов граждан уходит на покупку продуктов питания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сохраняется импортозависимость по таким продуктам, как сливочное и растительное масло, сыры, творог, колбасные изделия, сахар, овощи и мясные консервы. Согласно данным Бюро нацстатистики, казахстанцы тратят 51,7% доходов на продукты питания", - добавил он.

При этом он отметил, что вчера глава Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе уточнения бюджета сообщил, что в ноябре продукты питания подорожали на 5,4%.

"Не будет лишним сказать, что сейчас из-за укрепления доллара продукты дорожают каждый день. После Нового года будет пересмотрена стоимость ГСМ, это тоже может привести к дальнейшему росту цен на продукты питания", - резюмировал сенатор.

Напомним, мы писали, что с начала ноября социально значимые продовольственные товары в Казахстане подорожали почти на 1%. В годовом разрезе продукты питания стоят в среднем на 0,6% дороже.

Также в ноябре у главы Министерства торговли и интеграции спросили, как изменятся цены на продукты в связи с изменением курса доллара к тенге. Министр ответил, что цены на социально значимые продовольственные товары регулируются, а по остальным он "не стал бы ванговать".

Добавим, сегодня, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 6 декабря 2024 года, курс тенге к доллару составляет 524.65 (+1.07).