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Продукты могут подорожать в Казахстане после Нового года, заявил депутат

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Купюры тенге лежат перед продуктовой корзиной.
Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат Алибек Наутиев в сенате рассказал, какая часть доходов граждан уходит на покупку продуктов питания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сохраняется импортозависимость по таким продуктам, как сливочное и растительное масло, сыры, творог, колбасные изделия, сахар, овощи и мясные консервы. Согласно данным Бюро нацстатистики, казахстанцы тратят 51,7% доходов на продукты питания", - добавил он.

При этом он отметил, что вчера глава Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе уточнения бюджета сообщил, что в ноябре продукты питания подорожали на 5,4%.

"Не будет лишним сказать, что сейчас из-за укрепления доллара продукты дорожают каждый день. После Нового года будет пересмотрена стоимость ГСМ, это тоже может привести к дальнейшему росту цен на продукты питания", - резюмировал сенатор.

Напомним, мы писали, что с начала ноября социально значимые продовольственные товары в Казахстане подорожали почти на 1%. В годовом разрезе продукты питания стоят в среднем на 0,6% дороже.

Также в ноябре у главы Министерства торговли и интеграции спросили, как изменятся цены на продукты в связи с изменением курса доллара к тенге. Министр ответил, что цены на социально значимые продовольственные товары регулируются, а по остальным он "не стал бы ванговать".

Добавим, сегодня, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 6 декабря 2024 года, курс тенге к доллару составляет 524.65 (+1.07).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2197152-produkty-mogut-podorozhat-v-kazahstane-posle-novogo-goda-zayavil-deputat/

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