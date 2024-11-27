Может ли запрет на вывоз топлива за пределы ЕАЭС отразиться на ценах на бензин в Казахстане, рассказал экономист

Может ли запрет на вывоз топлива за пределы ЕАЭС отразиться на ценах на бензин в Казахстане, корреспонденту NUR.KZ рассказал экономист Андрей Чеботарев.

Отметим, с 1 января 2025 года планируется продлить запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов за пределы ЕАЭС. Соответствующий проект приказа появился на сайте "Открытые НПА". Экономист Андрей Чеботарев прокомментировал, отразится ли такой запрет на ценах для казахстанцев.

"Казахстан уже несколько лет запрещает вывозить бензин за пределы ЕАЭС, запрет регулярно продляется. Законопроект никак не отразится на ценах на бензин, потому что они регулируются государством", - подчеркнул спикер.

Согласно проекту приказа, запрет на вывоз топлива должен загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ за счет переработки полуфабрикатов и, соответственно, снизить дефицит ГСМ в стране. Кроме того, он должен помочь исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов.

Напомним, о повышении цен на бензин сообщалось еще в середине апреля, однако оно должно было затронуть только иностранцев. В мае министр энергетики подписал соответствующий приказ.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.

Пару дней назад в Минэнерго снова заявили о возможном повышении цен на топливо в связи с необходимостью провести модернизацию НПЗ. По словам министра, конечная цена будет зависеть от того, какой будет цена на нефть на внутреннем рынке.

Попытка поднять цены на нефтепродукты в декабре 2021 года привела к массовым беспорядкам в стране в январе 2022 года и вводу войск ОДКБ.