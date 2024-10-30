Есть ли у правительства "план Б" по спасению Казахстана в кризис, ответили в Минэкономики

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек спросил, есть ли у правительства "план Б" для спасения страны в кризис, если произойдет сильное снижение цен на нефть, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответил на вопрос депутата глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров, заявив, что цены на нефть действительно волатильны, но по ним "всегда есть прогноз".

"Если этот год брать, то в среднем мы вышли на цену порядка 81 доллара. Мы прогнозировали при цене 80 долларов. Мы идем в этом коридоре. Что касается 75 долларов - мы буквально вчера обновили консенсус прогнозов и смотрели, как мировые финансовые институты оценивают (ситуацию - прим. ред.). На вчера консенсус-прогноз составлял 74,4 доллара. И так у нас каждый раз. Они сменяются каждый месяц.

Поэтому мы считаем, что укладываемся в 75 долларов на следующий год. Приведу для примера: Всемирный банк оценивает (стоимость нефти - прим. ред.) в 89 долларов на следующий год, а институт МВФ - в 72 доллара. Сильно разнятся прогнозы, поэтому мы придерживаемся золотой середины.

Есть "план Б", как и "план C" есть. Есть сценарий для пессимистического прогноза в 60 долларов. Там предусмотрены все расчеты, бюджетные параметры и куда мы будем двигаться", - ответил Байбазаров.

Глава МНЭ добавил, что Казахстан переживал и периоды, когда цена за нефть опускалась до 40 долларов.

"В таких случаях правительство предпринимает антикризисный план мер. Мы начинаем приоритизировать расходы, сокращать их и так далее. Главное, поддерживать экономику. Понятно, что есть резервы государства на этот случай", - добавил министр.

Отметим, сегодня на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

Кроме того, по его словам, в документах по представленному проекту закона о бюджете на 2025-2027 годы нет глубокого анализа причин сложившейся ситуации, а также планов по ее преодолению.

Еще на заседании мажилиса депутаты приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы" и направили его в сенат. Как отмечается в заключении, законопроект утверждает размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2025-2027 годы в размере 2 трлн тенге ежегодно. Глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что проект закона разработан на основе положения Бюджетного кодекса.