Сколько стоит мясо в Казахстане и других странах ЕАЭС

В среднем мясо в Казахстане стоит не дороже 3 тыс. тенге за килограмм. А в некоторых странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) фиксируются более высокие цены. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам октября продукты питания в странах-участницах Евразийского экономического союза в среднем подорожали на 8,3% за год. Примечательно, что в Казахстане фиксируется один из самых низких темпов роста – всего 5,1%. Для сравнения: в Беларуси этот показатель составил 7,5%, а в России – 9,2%.

Между тем сам рост цен еще не говорит о том, что продукты в Казахстане дешевле, чем в других странах ЕАЭС. Например, если проанализировать цены на мясо, то окажется, что в Казахстане они далеко не самые низкие.

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), килограмм мяса птицы здесь стоит в среднем 1 482 тенге.

Это дешевле, чем в Армении (1 946 тенге) и Кыргызстане (2 007 тенге), но значительно дороже, чем в России (1 142 тенге) и Беларуси (946 тенге).

Похожая картина наблюдается со свининой: в Казахстане килограмм в среднем стоит 2 267 тенге. В Армении и Кыргызстане цены выше – 3 868 тенге и 2 703 тенге соответственно, а в России и Беларуси они ниже: 1 886 тенге – в первой и 1 643 тенге – во второй.

При этом Казахстан отличился низкими ценами на баранину. Здесь килограмм этого мяса в среднем стоит 2 845 тенге. Заметно дороже оно стоит в Кыргызстане – 3 259 тенге. В России придется заплатить уже 4 163 тенге, а в Армении – вообще 5 418 тенге. А вот по Беларуси данных нет.

Зато есть информация по стоимости говядины – именно в Беларуси она самая дешевая (1 725 тенге за килограмм). С заметным отставанием дальше идет Казахстан (2 684 тенге). На третьем месте расположилась Россия (3 012 тенге), а дальше – Кыргызстан (3 391 тенге) и Армения (4 534 тенге).

Средние цены на мясо в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, важно понимать, что указанные цены являются средними для стран. Покупатели могут наблюдать ценники гораздо более высокие или же, наоборот, заметно ниже тех, что были указаны аналитиками.

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