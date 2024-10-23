Казахстанцы могут тратить на еду больше денег, чем считают аналитики

В среднем казахстанская семья тратит на продовольствие 159 119 тенге в месяц. Однако некоторые граждане считают, что их расходы выше и могут превышать 200 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в 1 квартале текущего года расходы казахстанских семей только на продовольственные товары достигли 159 120 тенге в месяц. Стоит отметить, что во втором квартале они стали еще выше – до 162 060 тенге.

Впрочем, реальные расходы граждан могут оказаться еще выше. Аналитики из Freedom Finance Global провели опрос среди совершеннолетних жителей Казахстана и выяснили, что некоторые граждане отмечают расходы на еду, которые на самом деле заметно выше.

Так, почти каждый пятый респондент выделяет на покупку продуктов питания от 100 001 до 150 000 тенге, при этом 10,4% опрошенных заявили, что их расходы на еду достигают 200 000 тенге, а еще 7,2% граждан тратят более 200 000 тенге в месяц.

У 27,3% опрошенных ежемесячные расходы на покупку продовольствия составили 50 000 тенге и меньше, а у 25,9% – 75 001–100 000 тенге. В целом же средний чек ежемесячных покупок, согласно опросу, составил 113 870 тенге.

Ранее мы также рассказывали о том, сколько тратят на еду и доставки жители двух крупнейших городов страны.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Где казахстанцы совершают покупки

Чаще всего казахстанцы покупают продукты питания офлайн в крупных сетевых магазинах – 76,4% опрошенных. Еще 57,4% респондентов отметили, что совершают покупки в магазинах "у дома".

Интересно, что первый вариант чаще всего выбирают жители, чье материальное положение среднее (82,2%) или выше среднего (82,9%), тогда как второй – чье материальное положение ниже среднего (61,9%). А вот базарам отдают предпочтение в основном люди 55 лет и старше (68,3%).

Примечательно, что покупатели в Казахстане демонстрируют сильную поддержку местных производителей, а иностранное выбирают обычно тогда, когда нет отечественного аналога. Впрочем, зачастую вопрос выбора производителя останавливается на цене – только 37% покупателей готовы переплачивать за местные продукты питания.

Стоит отметить, что продовольственные товары, хоть и основная, но не единственная статья расходов казахстанцев. О том, на что еще тратят деньги жители страны, мы подробно рассказывали здесь.