Как выросли цены за четыре года в Казахстане

Инфляция снижается, но товары и услуги не становятся дешевле. Например, за четыре года продукты питания подорожали на 53,7%, а непродовольственные товары – на 49,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.
- За неполные четыре года с декабря 2020 года инфляция в Казахстане достигла 51,4%, при этом продовольственные товары подорожали на 53,7%, непродовольственные - на 49,3%, а платные услуги - на 50,1%.
- Наибольший рост цен среди товаров показали хозяйственное мыло (126,1%), лекарство "Хилак форте" (111,5%), свекла (101%), курага (99,6%) и минеральная вода (98,2%).
- В сфере услуг сильнее всего выросла стоимость аренды жилья (96%), тарифы на вывоз мусора (84,7%) и цена первичного приема у врача (71,6%).
Инфляция в Казахстане по итогам сентября снизилась на 0,1 процентного пункта – до 8,3%. Однако это не значит, что цены перестали расти: за месяц товары и услуги в среднем подорожали на 0,4% – об этом мы подробно рассказывали здесь.
Между тем более наглядный рост цен можно увидеть в разрезе нескольких лет, например, к декабрю 2020 года, когда был самый разгар карантина в Казахстане в связи с пандемией COVID-19.
Так, согласно данным Бюро национальной статистики, за эти неполные четыре года инфляция в стране достигла 51,4%:
- продовольственные товары подорожали на 53,7%;
- непродовольственные товары – на 49,3%;
- платные услуги – на 50,1%.
Другими словами, цены на товары и услуги в Казахстане с декабря 2020 года в среднем выросли в полтора раза.
Что сильнее всего подорожало
Рекордсменом по росту цен стало хозяйственное мыло, которое за это время подорожало сразу на 126,1%. Интересно, что уже в 2020 году этот товар показал сильный прирост цены – более чем на 12% за год.
На втором месте расположился лекарственный препарат "Хилак форте" – плюс 111,5%. Среди непродовольственных товаров также сильным подорожанием отметились ацетилсалициловая кислота и детское мыло – плюс 97,5% и 94,7% соответственно.
Сильно подорожало дизельное топливо – сразу на 91,6% с декабря 2020 года. А вот цены на бензин за эти годы выросли только на 35,8%.
При этом за четыре года на 6,5% подешевело лекарство "Нурофен" в дозировке 200 миллиграммов.
А вот среди продовольственных товаров первое место по росту цен заняла свекла – 101%. На втором месте оказалась курага – 99,6%, а замыкает тройку лидеров минеральная и питьевая вода – 98,2%.
Рис в среднем подорожал на 81,9%, питьевое молоко – на 73,5%, мясо птицы – на 61,1%%, хлеб – на 43,3%, баранина – на 39,8%, а конина – на 37,6%.
Гречневая крупа показала наименьший рост цен – всего 0,9% за неполные четыре года. А вот огурцы стали исключением – сейчас они стоят дешевле, чем в декабре 2020 года – сразу на 8,6%.
Похожая картина наблюдается в сфере услуг. Так, аренда жилья в стране с конца 2020 года подорожала сразу на 96%. Сильно выросли тарифы на вывоз мусора – плюс 84,7%, а также подорожал первичный прием к врачу – плюс 71,6%.
Зато с 2020 года заметно подешевела медицинская страховка туристов – на 8,4%, а абонентская плата за телефон вовсе не изменилась в цене.
Таким образом, можно отметить, что жизнь в Казахстане действительно дорожает, и это особенно хорошо видно, если сравнивать цены на товары и услуги в разрезе нескольких лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2171931-kak-vyrosli-ceny-za-chetyre-goda-v-kazahstane/
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