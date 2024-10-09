Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как выросли цены за четыре года в Казахстане

Опубликовано:

Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Инфляция снижается, но товары и услуги не становятся дешевле. Например, за четыре года продукты питания подорожали на 53,7%, а непродовольственные товары – на 49,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • За неполные четыре года с декабря 2020 года инфляция в Казахстане достигла 51,4%, при этом продовольственные товары подорожали на 53,7%, непродовольственные - на 49,3%, а платные услуги - на 50,1%.
  • Наибольший рост цен среди товаров показали хозяйственное мыло (126,1%), лекарство "Хилак форте" (111,5%), свекла (101%), курага (99,6%) и минеральная вода (98,2%).
  • В сфере услуг сильнее всего выросла стоимость аренды жилья (96%), тарифы на вывоз мусора (84,7%) и цена первичного приема у врача (71,6%).

Инфляция в Казахстане по итогам сентября снизилась на 0,1 процентного пункта – до 8,3%. Однако это не значит, что цены перестали расти: за месяц товары и услуги в среднем подорожали на 0,4% – об этом мы подробно рассказывали здесь.

Между тем более наглядный рост цен можно увидеть в разрезе нескольких лет, например, к декабрю 2020 года, когда был самый разгар карантина в Казахстане в связи с пандемией COVID-19.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, за эти неполные четыре года инфляция в стране достигла 51,4%:

  • продовольственные товары подорожали на 53,7%;
  • непродовольственные товары – на 49,3%;
  • платные услуги – на 50,1%.

Другими словами, цены на товары и услуги в Казахстане с декабря 2020 года в среднем выросли в полтора раза.

Рост цен на товары и услуги в Казахстане с декабря 2020 года
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало

Рекордсменом по росту цен стало хозяйственное мыло, которое за это время подорожало сразу на 126,1%. Интересно, что уже в 2020 году этот товар показал сильный прирост цены – более чем на 12% за год.

На втором месте расположился лекарственный препарат "Хилак форте" – плюс 111,5%. Среди непродовольственных товаров также сильным подорожанием отметились ацетилсалициловая кислота и детское мыло – плюс 97,5% и 94,7% соответственно.

Сильно подорожало дизельное топливо – сразу на 91,6% с декабря 2020 года. А вот цены на бензин за эти годы выросли только на 35,8%.

При этом за четыре года на 6,5% подешевело лекарство "Нурофен" в дозировке 200 миллиграммов.

А вот среди продовольственных товаров первое место по росту цен заняла свекла – 101%. На втором месте оказалась курага – 99,6%, а замыкает тройку лидеров минеральная и питьевая вода – 98,2%.

Рис в среднем подорожал на 81,9%, питьевое молоко – на 73,5%, мясо птицы – на 61,1%%, хлеб – на 43,3%, баранина – на 39,8%, а конина – на 37,6%.

Гречневая крупа показала наименьший рост цен – всего 0,9% за неполные четыре года. А вот огурцы стали исключением – сейчас они стоят дешевле, чем в декабре 2020 года – сразу на 8,6%.

Похожая картина наблюдается в сфере услуг. Так, аренда жилья в стране с конца 2020 года подорожала сразу на 96%. Сильно выросли тарифы на вывоз мусора – плюс 84,7%, а также подорожал первичный прием к врачу – плюс 71,6%.

Зато с 2020 года заметно подешевела медицинская страховка туристов – на 8,4%, а абонентская плата за телефон вовсе не изменилась в цене.

Таким образом, можно отметить, что жизнь в Казахстане действительно дорожает, и это особенно хорошо видно, если сравнивать цены на товары и услуги в разрезе нескольких лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2171931-kak-vyrosli-ceny-za-chetyre-goda-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie