Доллар снова подорожал в Казахстане

Стоимость доллара на Казахстанской фондовой бирже снова поднялась, о чем свидетельствуют данные на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 474,62 тенге, повысившись на 2 тенге по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE.

Отметим, вчера, после укрепления тенге к американской валюте, стоимость одного доллара США в Казахстане составляла 472,49 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472,2 –475,0 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге;

покупка – 472,2 –475,0 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге; в Астане: покупка – 472,2 – 472,5 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 474,7 – 475,5 тенге, продажа – 475,8 – 476,9 тенге;

покупка – 474,7 – 475,5 тенге, продажа – 475,8 – 476,9 тенге; в Астане: покупка – 472 тенге, продажа – 477 тенге.