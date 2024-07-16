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Доллар снова подорожал в Казахстане

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Доллары и тенге
Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоимость доллара на Казахстанской фондовой бирже снова поднялась, о чем свидетельствуют данные на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 474,62 тенге, повысившись на 2 тенге по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE.

Отметим, вчера, после укрепления тенге к американской валюте, стоимость одного доллара США в Казахстане составляла 472,49 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 472,2 –475,0 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге;
  • в Астане: покупка – 472,2 – 472,5 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 474,7 – 475,5 тенге, продажа – 475,8 – 476,9 тенге;
  • в Астане: покупка – 472 тенге, продажа – 477 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134938-dollar-snova-podorozhal-v-kazahstane/

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