Доллар снова подорожал в Казахстане

Стоимость доллара на Казахстанской фондовой бирже снова поднялась, о чем свидетельствуют данные на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара составил 474,62 тенге, повысившись на 2 тенге по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE.
Отметим, вчера, после укрепления тенге к американской валюте, стоимость одного доллара США в Казахстане составляла 472,49 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 472,2 –475,0 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге;
- в Астане: покупка – 472,2 – 472,5 тенге, продажа – 476,5 – 477,2 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 474,7 – 475,5 тенге, продажа – 475,8 – 476,9 тенге;
- в Астане: покупка – 472 тенге, продажа – 477 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134938-dollar-snova-podorozhal-v-kazahstane/