Нацфонд – детям: повлияет ли подорожание доллара на размер выплат

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как укрепление доллара сказывается на доходности Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, указал на хорошую доходность Национального фонда.

"Национальный фонд за прошедшее время (за полгода) заработал около 3 миллиардов долларов. "Нацфонд - детям" сохраняется, инвестируется в доллары.

Поэтому пока нам разницы нет. Нужно будет смотреть на курс, который будет складываться в начале следующего года, потому что распределение на счета детей происходит по итогам года", - заявил он.

Сулейменов также объяснил сам механизм распределения средств на счета казахстанских детей.

"Мы закрываем год: считаем, какой был инвестиционный доход, берем от него половину, переводим в тенге и номинально начисляем на персональные счета. И это даже не все. Потому что мы уже продолжаем этими деньгами управлять, чтобы они не "сидели" просто так на счете. Их же надо приумножать.

Мы продолжаем приумножать и будем делать это дальше. Поэтому я сейчас бы не смотрел на колебания курса. Они не влияют, как я сказал. Лучше смотреть на доходность долгосрочную. Я сам, как родитель - мне важно, чтобы долгосрочно Национальный фонд управлял хорошо и давал долгосрочную доходность. В любом случае мы управляем, в основном, в долларах", - указал он.

Напомним, закон о начислении части инвестдохода Национального фонда РК на счета детей президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 16 ноября 2023 года.

Первые выплаты из Нацфонда были произведены уже в начале этого года. По данным ЕНПФ, деньги получили почти 7 млн детей, не достигших 18 лет на конец 2023 года.

Отмечалось, что полученная в 2024 году выплата в 100,52 доллара не будет такой в последующие годы. Как объясняют в ЕНПФ, это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Уже назначенные средства будут инвестироваться также, как и пенсионные активы казахстанцев, чтобы принести своим владельцам дополнительный доход.

Однако снять деньги от Нацфонда можно будет при достижении 18 лет. Использовать их казахстанцы смогут при оплате обучения или на улучшение своих жилищных условий.

Согласно информации на официальном сайте ЕНПФ, в рамках реализации программы "Нацфонд-детям" гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.