"Один из акционеров под санкциями": в Нацбанке объяснили, почему нельзя объединить AIX и KASE

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов рассказал, почему в Казахстане пока не решается вопрос об объединении потенциала KASE и AIX (биржа МФЦА), передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается объединения потенциала KASE и AIX: как вы знаете, один из акционеров KASE MOEX (Московская биржа – прим.авт.) попал под санкции. Соответственно, (целью – прим.авт.) всей этой конструкции было создание биржевого холдинга. Но теперь, исходя из того, что один из акционеров находится под санкциями, это практически нереализуемо.

Поэтому до тех пор, пока эта ситуация сохраняется, вопрос поставлен на "стоп". Прямой вопрос - прямой ответ: мы пока объединение не можем завершить, и не можем даже об этом думать из-за того, что в KASE есть санкционный акционер", — разъяснил Тимур Сулейменов.

Напомним, в сентябрьском послании президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение проработать вопрос объединения двух бирж, действующих в Казахстане, под единым управлением. Речь о Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Astana International Exchange (AIX), которая работает в юрисдикции МФЦА.

"Следующая приоритетная задача – развитие фондового рынка. В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением", — отметил тогда президент.

Согласно информации на официальном сайте, Казахстанская фондовая биржа (KASE) – это универсальный финансовый рынок, который условно можно разделить на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо, рынок деривативов.

Астанинская междунарожная биржа (Astana International Exchange (AIX), согласно информации на официальном сайте, образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана". Миссия AIX заключается в развитии надежных и ликвидных рынков капитала в Центральной Азии и за ее пределами путем предоставления инновационных продуктов и услуг для бизнеса и инвесторов.