Принимать вклады и проводить платежные операции хотят МФО в Казахстане

4 июля в Алматы состоялся форум микрофинансовых организаций, на котором обсуждались вопросы развития отрасли и ее роли в экономике страны. Подробнее о затронутых темах читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ На форуме, посвященном 20-летию АМФОК, обсуждали важные темы: микрозаймы для малого бизнеса, внедрение ESG-принципов и регуляторные тренды.

Жумагуль Хайрлыбаева из МФО "Береке" предложила предоставить МФО новые инструменты доходности, такие как платежные операции и комиссии.

Галимжан Серикбаев из ТОО "КТ Центральное" подчеркнул необходимость внедрения права на привлечение срочных вкладов для кредитных товариществ, как в других странах. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Форум "Микрофинансовый сектор: 20 лет устойчивого развития" был приурочен к празднованию двадцатой годовщины деятельности Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК).

Представители микрофинансовых организаций (МФО), кредитных товариществ (КТ), фондовой биржи KASE, палаты предпринимателей и другие обсуждали такие темы, как роль микрозаймов в поддержке малого бизнеса, а также внедрение принципов ESG и новые тренды в регулировании микрофинансовой деятельности.

Микрокредиты ориентируются на региональный бизнес

Как отметила в своей приветственной речи Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), роль МФО и КТ в кредитовании предпринимателей активно растет: их активы с 2020 года в совокупности выросли на 115% и достигли 2,1 трлн тенге.

А доля займов бизнесу выросла с 33% до 57% за счет опережающего темпа роста предпринимательских кредитов над потребительскими на уровне порядка 60% в год.

"В результате за последние 3 года портфель кредитов бизнесу, выданных микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами, вырос более чем в 4 раза и достиг 1,4 трлн тенге. Количество заемщиков данных кредитных организаций превысило 250 тыс. предпринимателей", – сообщила председатель АРРФР.

Особенно МФО и КТ оказались важны в отдаленных регионах, в которых предпринимателям недоступны займы от банков второго уровня. При этом участники рынка выдвинули свои предложения.

Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Что нового предложили МФО и КТ

В ходе пленарной дискуссии "Новые тренды в регулировании микрофинансовой деятельности" представители МФО, КТ, ассоциаций финансистов и предпринимателей обсуждали влияние ограничения ставки вознаграждения на деятельность по выдаче микрозаймов и внедрение новых услуг.

Так, Жумагуль Хайрлыбаева, председатель правления МФО "Береке", отметила, что на данный момент подобные организации имеют возможность получать доход только за счет одного инструмента.

"Доля расходов МФО увеличивается, а возможности зарабатывать кроме ставки вознаграждения не остается. На самом деле, несмотря на большую востребованность услуг, МФО и банки находятся в неравных позициях по предоставлению услуг.

Если будет снижение ставки до 50%, то я думаю, что все-таки до регулятора надо доносить мысль о том, что тогда для МФО нужно предоставить другие инструменты повышения своей доходности. Возможно, это какие-то платежные операции, возможно это комиссии", – сообщила Жумагуль Хайрлыбаева.

А Галимжан Серикбаев, председатель правления ТОО "КТ Центральное", отметил, что в отчете проекта USAID/FGI по развитию микрофинансового сектора РК среди предложений было отмечено внедрение права на привлечение срочных вкладов.

Кредитный отчет. Иллюстративное фото: danielfela/Getty Images

"Я думаю, этот вопрос финансирования болезненный не только для КТ, но и для МФО...

На сегодняшний день нет такого нормативного акта, который бы позволял кредитным товариществам привлекать срочные вклады. При том, что, насколько я знаю, эта практика (применяется - прим. ред.) во многих странах ближнего зарубежья: Россия, Литва – они этим активно пользуются", – отметил Галимжан Серикбаев.

Согласно его мнению, в развитых странах финансирование за счет привлечения средств своих же участников является основой кредитных коопераций. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать более углубленно.

"Мы понимаем, что каждому субъекту финансового рынка это не позволят, но допускаем, что регулятор может предъявить определенные встречные требования: например, по минимальному собственному капиталу, по качеству ссудного портфеля, по деловой репутации, по наличию резервного капитала.

То есть эти все требования можно "зашить" в какие-то пруденциальные нормативы, и при их выполнении субъект финансового рынка, МФО или какие-то кредитные товарищества будут иметь возможность получить такое разрешение", – предложил председатель правления ТОО "КТ Центральное".

Кредиты для бизнеса остаются дорогими

С 2020 года активы сектора микрофинансирования выросли более чем в два раза и достигли 2,6 трлн тенге. Совокупный ссудный портфель рынка вырос на 130% – до 2,4 трлн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images

Однако глава АРРФР в своем приветственном слове отметила, что ставки по микрозаймам для бизнеса все же остаются высокими: средняя номинальная годовая процентная ставка в МФО составляет порядка 37%, а по займам кредитных товариществ – 17%.

"В этой связи для снижения стоимости кредитных ресурсов МФО агентством совместно с участниками рынка будет продолжена работа по внедрению новых форм привлечения капитала, расширения доступности для МФО государственных мер поддержки по инструментам гарантирования и субсидирования кредитов, финансового лизинга и факторинга", – сообщила Мадина Абылкасымова.

Другими словами, в ходе форума отмечалась важная роль МФО и КТ в вопросах обеспечения доступа бизнеса к финансированию. Они активно помогают предпринимателям получить деньги на развитие дела в сельской местности и отдаленных регионах.

Однако представители микрофинансового сектора также указывают, что вместе с регулированием их деятельности необходимо внедрять новые инструменты для развития отрасли.

Напомним, что ранее аналитики назвали сферу микрокредитов в Казахстане "пороховой бочкой".