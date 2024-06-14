"Пороховой бочкой" назвали сферу микрокредитов аналитики в Казахстане

Микрозаймы стали популярным способом быстрого получения денег для населения. Однако их риски оказались особенно высокими, а сфера – ненадежной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Микрофинансовые организации (МФО) могут как кредитовать население через микрозаймы, так и становиться инструментом инвестирования, привлекая средства с помощью выпуска облигаций, имеющих высокую доходность.

Как отмечают аналитики Telegram-канала the HODL, надежность таких вложений остается под вопросом из-за наличия высоких рисков, связанных с неустойчивостью рынка микрозаймов.

Статистика по МФО

Согласно данным аналитиков, в Казахстане насчитывается 227 МФО без учета ломбардов и кредитных организаций. При этом отмечается, что показатели их надежности находятся на не очень хорошем уровне.

"За пять месяцев текущего года регулятор приостановил уже шесть лицензий МФО и лишил лицензии еще один МФО. Это много. Даже не так – это катастрофически много.

Кроме того, 20 микрофинансовых организаций не выполнили пруденциальные нормативы, которые являются основными показателями устойчивости. Последовательное невыполнение пруденциальных нормативов как раз и ведет к лишению лицензии.

А ведь это 9% всех компаний, работающих на этом рынке", – сообщают в the HODL.

Озадаченная девушка считает деньги: Freepik/benzoixmaster1305

Также аналитики указывают, что по итогам первого квартала 2024 года у 50 из 227 МФО были зафиксированы убытки. При этом по итогам 2023 года в минусе оказались 57 МФО, с общей суммой убытков в 2,7 млрд тенге.

"Так что дело не в периоде – дело в системных проблемах сектора.

По крайней мере, пока что рынок МФО не то, чтобы изменился в лучшую сторону. Как были на пороховой бочке, так и остались", – считают аналитики.

В то же время статистические данные, опубликованные в феврале текущего года, указывали, что количество микрокредитов оказалось в 2,2 раза больше, чем число самих заемщиков.

А согласно аналитической справке по уровню закредитованности казахстанцев, за последние несколько лет на рост закредитованности населения больше всего повлияли именно микрокредиты.

Поэтому данная сфера, учитывая накопившиеся сложности, вызывает у экспертов и аналитиков опасения по поводу ее устойчивости и влияния на экономику страны.

Следует помнить, что микрозаймы являются рискованным инструментом, которым нужно пользоваться только при правильном расчете своих финансовых возможностей и после подробного изучения условий кредита.

Ранее мы рассказывали, нужно ли платить микрокредит, если выдавшая его МФО лишилась лицензии.