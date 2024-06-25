Продажи новых автомобилей сильно снизились в Казахстане

В мае казахстанские автодилеры продали 12 813 новых автомобилей – это сразу на 13,2% меньше, чем было годом ранее. Какие машины пользовались спросом в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Еще в апреле текущего года на автомобильном рынке Казахстана наблюдался рост продаж, однако май данную тенденцию не продолжил.

Согласно данным Казахстанского автомобильного союза (КАС), за месяц автодилерами страны было продано 12 032 легковых автомобиля, 781 грузовик и один автобус. Это на 19,56% меньше, чем было в апреле 2024 года и на 13,2% меньше прошлогоднего показателя.

Впрочем, как отметили в КАС, данное снижение было заранее спрогнозировано, и сейчас рынок "возвращается в прежнее русло, каким он и должен быть".

Примечательно, что в Казахстане снизились не только продажи новых автомобилей, но и заметно упал спрос на автокредиты. Ранее мы рассказывали о том, что в мае количество займов уменьшилось на 10%, а их общая сумма снизилась на 7%. Вполне возможно, что данная ситуация связана и самими продажами.

Что касается популярных марок авто, то в мае чаще всего казахстанцы покупали Chevrolet Cobalt – 1 165 продаж. Следом идет Hyundai Tucson – 1 138 продаж, а замыкает тройку лидеров Kia Sportage – 900. В пятерку лидеров также попали JAC J7 и Haval M6 – 514 и 438 продаж соответственно.

Продажи новых авто в мае. Инфографика: Казахстанский автомобильный союз

С начала года казахстанцы приобрели 66 457 автомобилей – это на 0,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Получается, что заметное снижение в мае не привело к реальному падению спроса на рынке. Всего же эксперты ожидают, что за весь 2024 год автодилерам удастся продать порядка 160-165 тыс. новых автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане растет доля так называемого "автохлама" – автомобилей старше 20 лет.