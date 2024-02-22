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Что сильнее увеличило долги казахстанцев: микрокредиты или банковские займы

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Мужчина протягивает ручку и указывает на деньги
Подписание договора. Иллюстративное фото: SteveLuker/Getti Images

Казахстанцы могут обращаться за заемными деньгами как в банки второго уровня, так и в микрофинансовые организации (МФО). При этом уровень просрочки по вторым существенно возрос, передает NUR.KZ.

Заем сам по себе является обычным финансовым инструментом: заемщик берет деньги в долг под обязательство вернуть их с процентами.

При этом кредиты могут оказаться даже полезными и выгодными, если их правильно оформить с учетом своих финансовых возможностей. В противном случае это грозит просрочками и увеличением долга.

Согласно аналитической справке по уровню закредитованности казахстанцев, опубликованной в авторском Telegram-канале Марата Шибутова "Казахстан и все-все-все", за последние несколько лет на рост закредитованности казахстанцев больше всего повлияли именно микрокредиты.

Количество оформленных долгов растет

Отмечается, что на данный момент 47,4% ссудного портфеля приходится на бизнес, а большинство (52,6%) – на население страны.

"Надо отметить, что объемы кредитов растут: за 1 год и 8 месяцев они выросли на 34%. При этом больше всего выросли кредиты, выдаваемые микрофинансовыми организациями, – на 70%. А вот объемы кредитов от ипотечных организаций снизились на 16%", – указывается в источнике.

То есть быстрее всего увеличивается количество именно микрозаймов.

При этом на 1 сентября 2023 года 85,5% кредитов в Казахстане были выданы банками, а 14,5% – другими финансовыми учреждениями (0,9% от ипотечных организаций, 7,4% от МФО и 6,2% от организаций квазигосударственного сектора).

Примечательно, что, несмотря на преобладание количества банковских кредитов, проблемных долгов больше всего именно у МФО.

Просрочки по обычным кредитам и микрозаймам

В исследовании отмечается, что банки второго уровня смогли добиться снижения доли кредитов с просрочкой почти в два раза в период с 1 января 2018 года по 1 июля 2023 года: показатель сократился с 15,17 до 7,71%.

А по МФО, наоборот, обнаруживается ухудшение данного показателя. Так, за аналогичный период доля микрокредитов с просрочкой увеличилась с 5,77% до 16,89% – почти в три раза. Это может указывать на отличия в политиках по отношению к качеству ссудного портфеля микрокредитных организаций.

Диаграмма
Доля просроченных займов в банках и МФО. Источник: Telegram-канал "Казахстан и все-все-все"

"Вот по статистическим данным можно оценить качество займов физических лиц: у банков доля кредитов с просрочкой составляет 6,7%, у МФО – 15,7%. Разница существенная.

Причем надо понимать, что если у банков в основном реально проблемными займами являются займы с просрочкой больше 90 дней, то у МФО за счет коротких по сроку займов до 31 дня проблемными являются многие займы и с просрочкой меньше 90 дней", – указывается в исследовании.

Одновременно наблюдается снижение доли стандартных микрокредитов (без просрочек) за последние пять лет с 27% до 12,6%, что является не сильно хорошим признаком.

Также в пять раз выросла доля безнадежных микрокредитов. И если до весны 2020 года их количество было еще достаточно стабильным, то позже начался активный рост (за последние три года).

Другими словами, общее количество долгов у населения растет, особенно у МФО – выдается все больше микрозаймов. Но если банки показывают улучшение своего кредитного портфеля по просроченным долгам, то у МФО их доля, наоборот, выросла.

То есть большую нагрузку на закредитованность граждан могут оказывать микрокредиты, число которых оказалось в 2,2 раза больше, чем самих заемщиков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2062281-chto-silnee-uvelichilo-dolgi-kazahstantsev-mikrokredity-ili-bankovskie-zaymy/

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