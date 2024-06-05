Сколько человек в Казахстане недоедает, рассказали аналитики

По данным ООН, в мире от недоедания страдает около 735,1 млн человек. С такой проблемой также сталкивалось примерно 8,4% казахстанцев. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Проблема голода и недоедания является одной из самых острых для мирового сообщества. В 2022 году, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), от недоедания страдало от 691 млн до 735 млн человек, то есть примерно 9,2% всего населения земли.

С аналогичной проблемой сталкиваются и казахстанцы. Как отмечает портал EnergyProm, в 2022 году в среднем каждый десятый городской житель страны потреблял рацион калорийностью ниже минимального допустимого уровня (1,9 тыс. килокалорий). В селе ситуация лучше: с недоеданием сталкивался только каждый двадцатый казахстанец.

В целом, согласно статистике, доля недоедающих казахстанцев сильно растет. Так, если в 2020 году их было лишь 4,4%, то в 2021 году уже стало 6,7%. В 2022 году доля граждан, которые потребляют меньше, чем нужно, выросла до 8,4%.

Доля недоедающего населения в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, важно отметить, что в целом по стране средняя калорийность питания значительно превышает минимальный показатель и составляет около 3 тыс. килокалорий в сутки – это примерно на 5,1% меньше, чем было в 2021 году.

Однако это не значит, что рацион казахстанцев ухудшается. Снижение калорийности, как ранее заявляли эксперты, также может говорить о том, что население страны стало ответственнее относиться к своему питанию.

Напомним, ранее стало известно, что больше половины расходов граждан страны приходится именно на продовольственные товары.