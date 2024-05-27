Из каких стран в Казахстан приехало больше всего работников

На текущий момент в Казахстане официально работают более 13,7 тыс. иностранцев. Почти треть из них прибыла из Китая. Подробности о трудовых мигрантах узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане работают не только местные жители, но и граждане других стран. При этом для легального трудоустройства, как объясняет Министерство труда и социальной защиты населения РК, иностранцы обязаны получить разрешение.

Чтобы трудовые мигранты не отбирали рабочие места у граждан Казахстана и не повышали уровень безработицы в стране, ведомство ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году она установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в стране, то есть предусмотрено всего 22 тыс. мест.

При этом по состоянию на 1 мая 2024 года 13 733 места уже было выделено для:

564 руководителей и их заместителей

руководителей и их заместителей 2 599 руководителей структурных подразделений;

руководителей структурных подразделений; 5 592 специалистов;

специалистов; 549 квалифицированных рабочих;

квалифицированных рабочих; 1 639 сезонных работников;

сезонных работников; 2 790 человек, работающих в рамках корпоративного перевода.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 4 222 человек (30,7%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 686 (12,2%), административного и вспомогательного обслуживания – 1 652 (12%), горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 1 276 (9,2%), обрабатывающей промышленности – 1 300 (9,4%), профессиональной, научной и технической деятельности – 806 (5,8%).

А больше всего иностранцев приехало работать в Казахстан из Китая – 4 059 человек (29,5%). Следом идут Узбекистан – 815 (13,2%), Индия – 1 192 (8,6%) и Турция – 1 068 (7,7%).

На текущий момент в стране насчитывается 1 762 работодателя, которые используют иностранную рабочую силу. Однако у них также работает более 455,5 тыс. граждан Казахстана, то есть 99% от общего количества наемных работников.

При этом важно отметить, что в статистику не попадают граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть работники из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Им не нужно иметь разрешение на осуществление трудовой деятельности, а достаточно просто заключить трудовой договор с работодателем.