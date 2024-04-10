Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ТРЦ и автосалоны: на что потратят деньги инвесторов в 2024 году в Казахстане

Опубликовано:

Деньги в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Различные крупные проекты в Казахстане реализуются за счет инвестиционных средств, в том числе иностранных. Но большая их часть оказалась связана с торгово-развлекательными центрами, сообщает NUR.KZ.

Общенациональный пул инвестиционных проектов, опубликованный на сайте Министерства торговли и интеграции РК, включает в себя проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.

На 2024 году ожидается завершение 21 общенационального проекта. Эти данные обновляются каждый квартал.

Что хотят построить отечественные инвесторы

Из 21 проекта 17 единиц относятся к казахстанским инвесторам, которые планируют реализовать проекты общей стоимостью в 41,805 млрд тенге. При этом большая часть из них приходится на строительство:

  • торгово-развлекательных центров (ТРЦ), включая одну реконструкцию – семь проектов в различных регионах с созданием чуть более 1 000 рабочих мест (общий объем);
  • автосалонов – всего три объекта (менее 150 рабочих мест);
  • бизнес-центров – два проекта, которые должны принести доход за счет аренды и продаж (80 рабочих мест).

Всего на эти цели потратят 12,245 млрд тенге.

А большая часть средств (29,56 млрд тенге) будет направлена на важные инфраструктурные проекты по строительству: оптово-распределительных центров (ВКО, Актау), нового пассажирского терминала аэропорта в Кызылорде, трех объектов придорожного сервиса (Костанайская область), по организации городских и пригородных пассажирских перевозок и складирования в Мангистауской области.

Купюры и монеты тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проекты иностранных инвесторов

Всего инвесторы из других стран планируют реализовать в текущем году четыре проекта на общую сумму 91,625 млрд тенге – более чем в два раза больше отечественных. К ним относятся:

  • строительство логистического центра в Алматы (инвесторы из России) – стоимость реализации составляет 43,225 млрд тенге, ожидается создание 4 тыс. рабочих мест;
  • строительство оптово-распределительного центра в Алматинской области (Турция) – стоимость составит 30 млрд тенге, будет создано 150 рабочих мест;
  • база Евразийской цепочки поставок в Актау (Китай) – проект на 8,4 млрд тенге и 37 рабочих мест;
  • торговый центр в Астане (Турция) – стоимость равна 10 млрд тенге, ожидается создание 200 рабочих мест.

В итоге большая часть казахстанских проектов затрагивает сферы строительства бизнес-центров, ТРЦ и автосалонов. Однако по объемам выделенных средств инфраструктурные проекты все же обойдутся дороже, хоть и уступают в количестве.

В то же время иностранные инвесторы настроены реализовать логистические и распределительные центры с созданием большого количества рабочих мест и вложить более чем в два раза больше средств.

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане хотят сделать госзакупки более прозрачными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2081621-trts-i-avtosalony-na-chto-potratyat-dengi-investorov-v-2024-godu-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.