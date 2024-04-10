ТРЦ и автосалоны: на что потратят деньги инвесторов в 2024 году в Казахстане

Различные крупные проекты в Казахстане реализуются за счет инвестиционных средств, в том числе иностранных. Но большая их часть оказалась связана с торгово-развлекательными центрами, сообщает NUR.KZ.

Общенациональный пул инвестиционных проектов, опубликованный на сайте Министерства торговли и интеграции РК, включает в себя проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.

На 2024 году ожидается завершение 21 общенационального проекта. Эти данные обновляются каждый квартал.

Что хотят построить отечественные инвесторы

Из 21 проекта 17 единиц относятся к казахстанским инвесторам, которые планируют реализовать проекты общей стоимостью в 41,805 млрд тенге. При этом большая часть из них приходится на строительство:

торгово-развлекательных центров (ТРЦ), включая одну реконструкцию – семь проектов в различных регионах с созданием чуть более 1 000 рабочих мест (общий объем);

автосалонов – всего три объекта (менее 150 рабочих мест);

бизнес-центров – два проекта, которые должны принести доход за счет аренды и продаж (80 рабочих мест).

Всего на эти цели потратят 12,245 млрд тенге.

А большая часть средств (29,56 млрд тенге) будет направлена на важные инфраструктурные проекты по строительству: оптово-распределительных центров (ВКО, Актау), нового пассажирского терминала аэропорта в Кызылорде, трех объектов придорожного сервиса (Костанайская область), по организации городских и пригородных пассажирских перевозок и складирования в Мангистауской области.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проекты иностранных инвесторов

Всего инвесторы из других стран планируют реализовать в текущем году четыре проекта на общую сумму 91,625 млрд тенге – более чем в два раза больше отечественных. К ним относятся:

строительство логистического центра в Алматы (инвесторы из России) – стоимость реализации составляет 43,225 млрд тенге , ожидается создание 4 тыс. рабочих мест;

, ожидается создание 4 тыс. рабочих мест; строительство оптово-распределительного центра в Алматинской области (Турция) – стоимость составит 30 млрд тенге , будет создано 150 рабочих мест;

, будет создано 150 рабочих мест; база Евразийской цепочки поставок в Актау (Китай) – проект на 8,4 млрд тенге и 37 рабочих мест;

и 37 рабочих мест; торговый центр в Астане (Турция) – стоимость равна 10 млрд тенге, ожидается создание 200 рабочих мест.

В итоге большая часть казахстанских проектов затрагивает сферы строительства бизнес-центров, ТРЦ и автосалонов. Однако по объемам выделенных средств инфраструктурные проекты все же обойдутся дороже, хоть и уступают в количестве.

В то же время иностранные инвесторы настроены реализовать логистические и распределительные центры с созданием большого количества рабочих мест и вложить более чем в два раза больше средств.

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