ТРЦ и автосалоны: на что потратят деньги инвесторов в 2024 году в Казахстане

Различные крупные проекты в Казахстане реализуются за счет инвестиционных средств, в том числе иностранных. Но большая их часть оказалась связана с торгово-развлекательными центрами, сообщает NUR.KZ.
Общенациональный пул инвестиционных проектов, опубликованный на сайте Министерства торговли и интеграции РК, включает в себя проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.
На 2024 году ожидается завершение 21 общенационального проекта. Эти данные обновляются каждый квартал.
Что хотят построить отечественные инвесторы
Из 21 проекта 17 единиц относятся к казахстанским инвесторам, которые планируют реализовать проекты общей стоимостью в 41,805 млрд тенге. При этом большая часть из них приходится на строительство:
- торгово-развлекательных центров (ТРЦ), включая одну реконструкцию – семь проектов в различных регионах с созданием чуть более 1 000 рабочих мест (общий объем);
- автосалонов – всего три объекта (менее 150 рабочих мест);
- бизнес-центров – два проекта, которые должны принести доход за счет аренды и продаж (80 рабочих мест).
Всего на эти цели потратят 12,245 млрд тенге.
А большая часть средств (29,56 млрд тенге) будет направлена на важные инфраструктурные проекты по строительству: оптово-распределительных центров (ВКО, Актау), нового пассажирского терминала аэропорта в Кызылорде, трех объектов придорожного сервиса (Костанайская область), по организации городских и пригородных пассажирских перевозок и складирования в Мангистауской области.
Проекты иностранных инвесторов
Всего инвесторы из других стран планируют реализовать в текущем году четыре проекта на общую сумму 91,625 млрд тенге – более чем в два раза больше отечественных. К ним относятся:
- строительство логистического центра в Алматы (инвесторы из России) – стоимость реализации составляет 43,225 млрд тенге, ожидается создание 4 тыс. рабочих мест;
- строительство оптово-распределительного центра в Алматинской области (Турция) – стоимость составит 30 млрд тенге, будет создано 150 рабочих мест;
- база Евразийской цепочки поставок в Актау (Китай) – проект на 8,4 млрд тенге и 37 рабочих мест;
- торговый центр в Астане (Турция) – стоимость равна 10 млрд тенге, ожидается создание 200 рабочих мест.
В итоге большая часть казахстанских проектов затрагивает сферы строительства бизнес-центров, ТРЦ и автосалонов. Однако по объемам выделенных средств инфраструктурные проекты все же обойдутся дороже, хоть и уступают в количестве.
В то же время иностранные инвесторы настроены реализовать логистические и распределительные центры с созданием большого количества рабочих мест и вложить более чем в два раза больше средств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2081621-trts-i-avtosalony-na-chto-potratyat-dengi-investorov-v-2024-godu-v-kazahstane/