"Утильсбор отменен Верховным судом": можно ли верить подобным сообщениям в Казахстане

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что Верховный суд вынес решение об отмене утильсбора. Однако оно только приближает разбирательства о незаконности данного сбора, сообщает NUR.KZ.

Как сообщает портал об отрасли сельского хозяйства World of NAN, 2 апреля 2024 года Верховный суд Казахстана удовлетворил иск Союза независимого бизнеса Казахстана о предоставлении Министерством промышленности расширенных данных по локализации производства автотранспорта и сельхозтехники.

Из-за этого в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что это связано с отменой утилизационного сбора в Казахстане.

Однако, согласно данным источника, это не совсем верная информация, но вынесенное судом решение может помочь в будущем достичь такой цели.

Что постановил Верховный суд

Как указывается в источнике, решение суда обязывает Министерство промышленности предоставить Союзу независимого бизнеса Казахстана расширенные данные по локализации производства автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

По мнению общественного деятеля Санжара Бокаева, не предоставляя эту информацию, ведомство пытается сокрыть особенности работы систем поддержки отечественного автопрома и утилизационного сбора.

Отмечается, что данные о локализации производства необходимы для анализа и доказательства несостоятельности системы утильсбора.

"Мы должны знать, за что мы платим утильсбор и куда уходят субсидии от государства. Государство потеряло порядка 1,5 трлн тенге за последние десять лет на поддержке отечественного автопрома.

Плюс казахстанцы за эти восемь лет оплатили около одного трлн тенге за утилизационный сбор. Эта сумма равнозначна строительству пяти автозаводов с полной локализацией. Но этого сделано не было", – передают заявление Бокаева в World of NAN.

При этом сообщается, что иски об отмене утильсбора уже подавались четыре раза, однако суды их не принимали, а в Министерстве промышленности отказывались предоставлять информацию касательно локализации производства.

Однако текущее решение Верховного суда доказало возможность получения нужных данных, а далее Союз независимого бизнеса Казахстана, используя полученную информацию, намерен снова подать иски о незаконности утилизационного сбора.

Напомним, что ранее в Министерстве промышленности ответили, будут ли снижать утильсбор в Казахстане.