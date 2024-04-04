Продукты подорожали: во сколько обойдется приготовление популярных блюд в Казахстане

Чтобы приготовить лагман, бешбармак, плов и другие популярные в Казахстане блюда на всю семью, нужно заметно потратиться – все из-за инфляции. О том, во сколько обойдется готовка, читайте на NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что инфляция в Казахстане снижается, в целом продовольственные товары в стране на текущий момент стоят примерно на 6,9% дороже, чем в прошлом году.

На этом фоне эксперты из Института экономических исследований (ERI) решили подсчитать, во сколько обойдется приготовление популярных у казахстанцев блюд в разных городах страны.

Для анализа были использованы 15 продуктов питания, 13 из из которых считаются социально значимыми продовольственными товарами: мясо, мука, рис, масло, молоко, яйца и различные овощи.

Чтобы получить более-менее правдоподобную картину, было решено, что продуктов должно хватить минимум на шесть порций. При этом аналитики не взяли в учет цены на дополнительные продукты, такие как пищевая сода, вода, острый перец, соль и другие приправы.

Что касается блюд, то перечисленного набора должно хватить на приготовление шести разных блюд:

бешбармак: говядина, мука, лук, картофель и яйца;

плов: рис, говядина, морковь, подсолнечное масло и лук;

лагман: говядина, лук, морковь, картофель, болгарский перец, помидор, яйца, мука и подсолнечное масло;

салма: яйца, помидор, болгарский перец, мука, морковь, подсолнечное масло, лук, картофель, и говядина;

шелпек: яйцо, сахар, мука, молоко, подсолнечное масло;

макароны по флотски: макароны, масло сливочное, лук, мясо курицы.

Аналитики взяли за основу данные онлайн-магазинов девяти крупных городов Казахстана, которые анализировались в период с 28-29 февраля 2024 года. Использовались наиболее доступные по цене продукты, преимущественно казахстанского производителя.

Согласно анализу, самый дорогой бешбармак можно приготовить в Актау – блюдо на шесть персон здесь будет стоить порядка 7 658 тенге. Следом идет Атырау – 7 147 тенге. Караганда отметилась самым дешевым бешбармаком – 5 392 тенге.

В Алматы блюдо будет стоить около 5 580 тенге, в Астане – 6 331 тенге, а в Шымкенте – 6 458 тенге.

Стоимость бешбармака. Инфографика: Институт экономических исследований

Плов дороже всего обойдется также в Актау и Атырау – 2 943 тенге и 2 886 тенге соответственно. В Алматы самые доступные цены – 2 259 тенге. В Шымкенте затраты составят примерно 2 412 тенге, а в Астане – 2 707 тенге.

Стоимость плова. Инфографика: Институт экономических исследований

Самый дорогой лагман можно приготовить в Павлодаре – 3 493 тенге за блюдо на шесть человек. Следом идет Актау – 3 416 тенге. Наиболее доступные зафиксированы в Караганде – 3 082 тенге. В Алматы ценник составит примерно 3 102 тенге, в Шымкенте – 3 113 тенге, а в Астане – 3 395 тенге.

Стоимость лагмана. Инфографика: Институт экономических исследований

Самую дорогую салму также готовят в Актау (2 793 тенге) и Атырау (2 698 тенге). В Алматы средняя стоимость блюда составит 2 264 тенге, в Шымкенте – 2 505 тенге, в Астане – 2 574 тенге. А самая дешевая салма готовится в Караганде – 2 241 тенге.

Стоимость салмы. Инфографика: Институт экономических исследований

Зато Алматы отличился самым дорогим шелпеком по-казахски – 1 524 тенге на шесть человек. В Актобе самые доступные цены – 1 129 тенге. В Астане придется заплатить примерно 1 262 тенге, а в Шымкенте – 1 220 тенге.

Стоимость шелпека по-казахски. Инфографика: Институт экономических исследований

Самые дорогие макароны по-флотски снова готовятся в Атырау – 2 549 тенге. А вот Актобе отличился самыми доступными ценами – 2 041 тенге. В Алматы средняя стоимость блюда составила 2 265 тенге, в Шымкенте – 2 248 тенге, а в Астане – 2 303 тенге.

Стоимость макарон по-флотски. Инфографика: Институт экономических исследований

Для наглядной картины следует сопоставить цены на блюда и среднюю зарплату, которая зафиксирована в городах по состоянию на четвертый квартал 2023 года. Напомним, в среднем по стране этот показатель составляет 393 605 тенге.

Самые высокие средние оклады зафиксированы в Атырау, поэтому следует отметить, что здесь на одну зарплату можно приготовить больше всего лагмана – 174 блюда, каждое из которых рассчитано на 6 человек, то есть – 1 044 порций.

Этот город также является лидером по количеству салмы и казахских лепешек – 219 блюд (1 314 порций) и 478 блюд (2 868 порций) соответственно.

Алматы стал лидером по количеству плова, которое можно приготовить на среднюю зарплату – сразу 210 блюд или 1 260 порций. А Астана отличилась количеством бешбармака – 87 блюд (522 порции), а также макарон по-флотски – 239 блюд (1 434 порций).

Сколько блюд можно приготовить на одну зарплату. Инфографика: Институт экономических исследований

Стоит отметить, что за последний месяц цены заметно изменились, поэтому количество приготовленных порций может также поменяться.

Например, по данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 26 марта 2024 года цены с 29 февраля выросли на яйца (на 1%), картофель (на 0,9%), морковь (на 2%), муку первого сорта (на 0,4%), говядину (на 0,5%), и многие другие продовольственные товары. В целом за это время основные продукты питания подорожали в стране на 0,2%.