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Услуги салонов красоты и парикмахерских сильно подорожали в Казахстане

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Парикмахер делает укладку
Парикмахер. Иллюстративное фото: pexels.com

Чтобы подстричься или сделать маникюр, казахстанцы платят все больше, ведь услуги салонов красоты за год подорожали на 14,5%. В некоторых регионах рост цен еще сильнее. Подробнее читайте на NUR.KZ.

За 2023 год казахстанские парикмахерские и салоны красоты, по данным портала Finprom, предоставили населению услуги на 62,3 млрд тенге – это сразу на 80,2% больше, чем было годом ранее.

Впрочем, это не значит, что такой рост произошел только из-за того, что жители страны стали чаще пользоваться услугами бьюти-заведений. Свою роль сыграли и цены, которые по итогам января 2024 года выросли в среднем на 14,5% за год. Стоит отметить, что сильный рост цен фиксировался и ранее, например, в 2022 году.

В региональном разрезе самое сильное подорожание услуг парикмахерских и салонов красоты зафиксировано в Шымкенте – сразу на 22,5% за год. Следом идут области Абай и Алматинская – 21,9% и 22,1% соответственно.

В Алматы цены выросли на 18,8%, а в Астане – всего на 5,3%, что является самым низким приростом в стране.

Педикюр подорожал на 10% за год, маникюр – на 16,4%, эпиляция – на 7,5%. Женские стрижки выросли в цене на 18%, а мужские – на 14,3%.

Рост цен в салонах красоты и парикмахерских Казахстана
Рост цен в салонах красоты и парикмахерских. Инфографика: finprom.kz

Сейчас средняя стоимость мужской стрижки в Казахстане составляет порядка 2 376 тенге, а женской – 3 474 тенге.

При этом в Алматы ценники самые высокие: 3 601 тенге – у мужчин и 4 925 тенге – у женщин.

Дешевле всего казахстанцы мужского пола могут подстричься в Уральске – в среднем за 1 671 тенге, а женского – в Семее по среднему ценнику в 2 076 тенге .

Стоимость стрижки в разных регионах Казахстана
Стоимость стрижки. Инфографика: finprom.kz

Напомним, по итогам февраля общая инфляция в Казахстане составила 9,3%, однако сектор платных услуг подорожал намного сильнее – сразу на 12,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2064778-uslugi-salonov-krasoty-i-parikmaherskih-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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