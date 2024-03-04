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Цены на носки сильно выросли в Казахстане

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Ноги в носках и тапочках
Носки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рынок носков в Казахстане практически полностью принадлежит иностранным производителям. При этом за последний год цены на этот предмет гардероба выросли на 9,4%. Подробности читайте на NUR.KZ.

За весь 2023 год, по данным портала EnergyProm, в Казахстане произвели 10,2 млн пар носков, что сразу на 28,5% меньше, чем было годом ранее. Проседает производство и в 2024 году – за январь изготовили лишь 681,6 тыс. пар, что на 29,4% меньше, чем в январе 2023 года.

В денежном выражении на отечественную продукцию пришлось лишь 2,9 млрд тенге. Для сравнения: импорт носков, чулок и колготок составил сразу 136,5 млрд тенге. Это в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя.

На этом фоне заметно выросли цены. Так, мужские носки в январе подорожали на 0,7% за месяц. В годовом разрезе рост составил сразу 9,4%.

В целом подорожание зафиксировано в 18 из 20 регионах. Рост цен варьируется от 0,8% в Северо-Казахстанской области до 26,5% – в Карагандинской. Можно отметить Восточно-Казахстанскую область и Астану, где цены выросли на 20,9% и 18,5% соответственно.

В Алматы подорожание составило всего 5,6%, а в Шымкенте – 4,6%. При этом в области Ұлытау и в Алматинской области цены за год не изменились.

Рост цен на носки в Казахстане
Рост цен на носки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что цены выросли не только на мужские носки. Детские носки и гольфы, например, за год подорожали еще сильнее – сразу на 10,5%. Причем в прошлом году также фиксировался рост цен – тогда он составил 18,8%.

Напомним, по итогам февраля цены в стране выросли на 9,3% за год. Непродовольственные товары за это время успели подорожать на 8,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2064369-tseny-na-noski-silno-vyrosli-v-kazahstane/

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