Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мебель продолжает сильно дорожать в Казахстане

Опубликовано:

Мебель продается в магазине
Магазин мебели. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

Мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане подорожали почти на 12% за год. О том, в каком регионе страны рост цен сильнее всего ударил по карманам покупателей, читайте в материале NUR.KZ.

По данным портала EnergyProm, за весь 2023 год в Казахстане произвели мебели в стоимостном выражении на 82,6 млрд тенге – это сразу на 27,7% больше, чем было годом ранее.

Тем не менее рост цен в стране увеличение производства не остановило. В январе текущего года средняя стоимость мебели и предметов домашнего обихода выросла на 11,8% за год, что заметно выше общей инфляции в стране, которая к этому моменту достигла лишь 9,5%.

Сильнее всего подорожали электрические люстры – сразу на 15,7%, а также шкафы для белья – на 14,6%.

Заметно выросли цены на навесные зеркала для ванной комнаты (на 13,9%), столы (на 12,4%), стулья (на 11,4%), диваны-кровати (на 10,6%) и наборы мебели для спальни (на 7,5%).

Где сильнее всего выросли цены

Что касается регионов, то сильнее всего подорожание почувствовали жители Акмолинской области, где рост цен составил сразу 27,7% за год. Следом идут Алматинская и Карагандинская области с приростом в 23,2% и 22,3% соответственно.

Примечательно, что, пока в регионах "бушует" рост цен, в Алматы зафиксирован один из самых низких приростов – всего на 3,5%. В Астане тем временем подорожание составило 8,4%, а в Шымкенте – 12,5%.

Меньше всего рост цен почувствовали жители Жамбылской (на 2,1%), Павлодарской (на 3,1%) и Актюбинской (на 3,4%) областей.

Рост цен на мебель в Казахстане
Рост цен на мебель в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, подорожание мебели фиксировалось и ранее, например, в октябре 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2063699-mebel-prodolzhaet-silno-dorozhat-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.