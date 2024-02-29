Мебель продолжает сильно дорожать в Казахстане

Мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане подорожали почти на 12% за год. О том, в каком регионе страны рост цен сильнее всего ударил по карманам покупателей, читайте в материале NUR.KZ.

По данным портала EnergyProm, за весь 2023 год в Казахстане произвели мебели в стоимостном выражении на 82,6 млрд тенге – это сразу на 27,7% больше, чем было годом ранее.

Тем не менее рост цен в стране увеличение производства не остановило. В январе текущего года средняя стоимость мебели и предметов домашнего обихода выросла на 11,8% за год, что заметно выше общей инфляции в стране, которая к этому моменту достигла лишь 9,5%.

Сильнее всего подорожали электрические люстры – сразу на 15,7%, а также шкафы для белья – на 14,6%.

Заметно выросли цены на навесные зеркала для ванной комнаты (на 13,9%), столы (на 12,4%), стулья (на 11,4%), диваны-кровати (на 10,6%) и наборы мебели для спальни (на 7,5%).

Где сильнее всего выросли цены

Что касается регионов, то сильнее всего подорожание почувствовали жители Акмолинской области, где рост цен составил сразу 27,7% за год. Следом идут Алматинская и Карагандинская области с приростом в 23,2% и 22,3% соответственно.

Примечательно, что, пока в регионах "бушует" рост цен, в Алматы зафиксирован один из самых низких приростов – всего на 3,5%. В Астане тем временем подорожание составило 8,4%, а в Шымкенте – 12,5%.

Меньше всего рост цен почувствовали жители Жамбылской (на 2,1%), Павлодарской (на 3,1%) и Актюбинской (на 3,4%) областей.

Рост цен на мебель в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, подорожание мебели фиксировалось и ранее, например, в октябре 2023 года.