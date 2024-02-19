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30 лет независимости Казахстана

Гуманитарную помощь на миллионы долларов отправил Казахстан за границу

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Склад с товарами
Склад. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2023 году Казахстан отправил в другие страны гуманитарную помощь на общую сумму в 5 млн долларов. Больше половины средств пришлось на продукты питания. Куда шла помощь, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстан активно помогает нуждающимся странам. Так, например, после сильного землетрясения в прошлом году в Афганистане было принято решение направить туда гуманитарную помощь.

Всего же, по данным портала Finprom, в 2023 году Казахстан оказал помощь другим странам на общую сумму в 5 млн долларов. Впрочем, это в 2,4 раза меньше суммы, которая была зафиксирована в 2022 году – тогда на гумпомощь было выделено 11,8 млн долларов.

Также следует учитывать, что Казахстан не только отправляет, но и получает гуманитарную помощь. Причем на импорт приходится в разы больше, чем на экспорт. В 2023 году страна получила гумпомощь на общую сумму в 25,6 млн долларов, что на 3,4% больше, чем было годом ранее.

Экспорт и импорт гуманитарной помощи
Экспорт и импорт гуманитарной помощи. Инфографика: finprom.kz

Главными получателями казахстанской помощи в 2023 году стали Афганистан (почти 2,6 млн долларов) и Таджикистан (1,8 млн долларов). На третьем месте оказалась Турция (338,6 тыс. долларов), где также произошло мощное землетрясение.

В Украину была отправлена помощь на 140,3 тыс. долларов, в Египет – на 59,8 тыс. долларов, а в Сирию – на 11,5 тыс. долларов.

При этом больше всего помощи Казахстану отправила Бельгия – на нее пришлось почти 21 млн долларов. Следом идет Германия – почти 3,6 млн долларов. В топ-5 стран вошли Италия (714,7 тыс. долларов), Китай (271,3 тыс. долларов) и Румыния (206,6 тыс. долларов).

Также в Казахстан отправляли гуманитарную помощь США, Япония, Австралия, Швейцария, Индия, Словакия, Гонконг (Китай), Франция и Великобритания.

Экспорт и импорт гуманитарной помощи
Экспорт и импорт гуманитарной помощи. Инфографика: finprom.kz

Более половины отправленной Казахстаном помощи пришлось на продовольственные товары (2,8 млн долларов). Это сразу на 44,1% больше показателя за 2022 год. Следующими идут одежда и обувь (244,7 тыс. долларов), а замыкает тройку категория "машины и оборудования" (89,7 тыс. долларов). На прочие товары пришлось 1,8 млн долларов.

А вот получал Казахстан чаще всего медикаменты – на 12,1 млн долларов, что на 3,7% больше, чем было годом ранее. Еще 501,1 тыс. долларов было направлено в виде одежды и обуви, а на машины и оборудование пришлось 30,7 тыс. долларов. Остальные 13 млн долларов были получены в виде прочих товаров.

Экспорт и импорт гуманитарной помощи
Экспорт и импорт гуманитарной помощи. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, Казахстан в 2023 году чаще не отправлял гуманитарную помощь, а получал ее, причем, как это было и в 2022 году, ее большая часть пришлась на медикаменты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2061720-gumanitarnuyu-pomosch-na-milliony-dollarov-otpravil-kazahstan-za-granitsu/

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