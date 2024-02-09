Кафе и рестораны стали более популярным "развлечением" в Казахстане, чем театры и кино

Казахстанцы все чаще посещают различные концерты, спектакли и прочие мероприятия. Однако расходы на кафе, бары и рестораны пока что превышают затраты на иной культурный отдых, передает NUR.KZ.
Сфера отдыха и развлечений в Казахстане набирает обороты после пандемии и прочих негативных факторов, сложившихся в предыдущие годы.
Как передают аналитики системы для онлайн-покупки билетов "Тикетон", всего за 2023 год на отдых и развлечения (кинопрокат, театральные постановки, концерты и спортивные мероприятия) было потрачено около 57 млрд тенге. Это на 30% больше, чем итоги 2022 года (43,351 млрд тенге).
А объемы проданных билетов в режиме онлайн достигли 3,7 млн единиц, что на 47% больше, чем в 2022 году.
При этом развлекательные мероприятия хотя бы один раз за прошлый год посетили около 3,5 млн казахстанцев.
Однако доля подобных расходов в общих тратах населения пока остается низкой – всего 2%. Для сравнения: в Швеции показатель составляет 18,5%, в Великобритании он достигает 13%, а в России – 7%.
Еда остается в приоритете
Средний уровень расходов на развлечения любого характера среди казахстанцев составил 16 тыс. тенге в месяц.
По данным "Тикетон", кинопрокат в денежном выражении занимает 62% от всех событий рынка развлечений, гастрольные мероприятия – 30%, театральные и спортивные события – по 4% соответственно.
Однако наибольшая доля граждан все еще выбирает в качестве развлечения походы в рестораны, кафе, бары и кофейни – на их долю приходится 30% подобных расходов.
Далее в топ-3 располагаются:
- кино – 22% отдыхающего населения;
- фастфуды – показатель равен 17%.
В то же время в первую пятерку еще вошли салоны красоты (13%), а также музеи, галереи и выставки (12%).
При этом наибольший прирост по количеству мероприятий в 2023 году наблюдался у гастрольных и спортивных мероприятий: 66% и 87% соответственно.
Поэтому, как указывают аналитики, потенциал для роста компаний в сфере развлечений остается высоким – так, прогнозы по объемам расходов казахстанцев на досуг в 2024 году достигают 69,2 млрд тенге.
Ранее аналитики назвали размер средней зарплаты в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060062-kafe-i-restorany-stali-bolee-populyarnym-razvlecheniem-v-kazahstane-chem-teatry-i-kino/