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Кафе и рестораны стали более популярным "развлечением" в Казахстане, чем театры и кино

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Мужчина собирает монеты тенге в стопки
Монеты. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Казахстанцы все чаще посещают различные концерты, спектакли и прочие мероприятия. Однако расходы на кафе, бары и рестораны пока что превышают затраты на иной культурный отдых, передает NUR.KZ.

Сфера отдыха и развлечений в Казахстане набирает обороты после пандемии и прочих негативных факторов, сложившихся в предыдущие годы.

Как передают аналитики системы для онлайн-покупки билетов "Тикетон", всего за 2023 год на отдых и развлечения (кинопрокат, театральные постановки, концерты и спортивные мероприятия) было потрачено около 57 млрд тенге. Это на 30% больше, чем итоги 2022 года (43,351 млрд тенге).

А объемы проданных билетов в режиме онлайн достигли 3,7 млн единиц, что на 47% больше, чем в 2022 году.

При этом развлекательные мероприятия хотя бы один раз за прошлый год посетили около 3,5 млн казахстанцев.

Однако доля подобных расходов в общих тратах населения пока остается низкой – всего 2%. Для сравнения: в Швеции показатель составляет 18,5%, в Великобритании он достигает 13%, а в России – 7%.

Инфографика
Расходы населения на развлечения в разных странах. Источник: Система для онлайн-покупки билетов "Тикетон"

Еда остается в приоритете

Средний уровень расходов на развлечения любого характера среди казахстанцев составил 16 тыс. тенге в месяц.

По данным "Тикетон", кинопрокат в денежном выражении занимает 62% от всех событий рынка развлечений, гастрольные мероприятия – 30%, театральные и спортивные события – по 4% соответственно.

Однако наибольшая доля граждан все еще выбирает в качестве развлечения походы в рестораны, кафе, бары и кофейни – на их долю приходится 30% подобных расходов.

Далее в топ-3 располагаются:

  • кино – 22% отдыхающего населения;
  • фастфуды – показатель равен 17%.

В то же время в первую пятерку еще вошли салоны красоты (13%), а также музеи, галереи и выставки (12%).

Структура расходов казахстанцев на развлечения
Структура расходов казахстанцев на развлечения. Источник: система для онлайн-покупки билетов "Тикетон"

При этом наибольший прирост по количеству мероприятий в 2023 году наблюдался у гастрольных и спортивных мероприятий: 66% и 87% соответственно.

Поэтому, как указывают аналитики, потенциал для роста компаний в сфере развлечений остается высоким – так, прогнозы по объемам расходов казахстанцев на досуг в 2024 году достигают 69,2 млрд тенге.

Ранее аналитики назвали размер средней зарплаты в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060062-kafe-i-restorany-stali-bolee-populyarnym-razvlecheniem-v-kazahstane-chem-teatry-i-kino/

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