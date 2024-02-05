Подсолнечное масло сильно подешевело на фоне снижения производства в Казахстане

Подсолнечное масло в Казахстане за год подешевело сразу на 18%. На этом фоне снижаются и объемы производства. Сколько масла произвели в стране и сколько оно стоит, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие продукты питания в стране за последний год заметно выросли в цене, однако есть и исключения. Например, подсолнечное масло – согласно данным портала EnergyProm, по итогам декабря цены на него в Казахстане упали на 18% за год.

Сильнее всего подсолнечное масло подешевело в Шымкенте – сразу на 23,8% за год. Следом идет Алматы – минус 23,6%, а замыкает тройку лидеров Кызылординская область – минус 22,4% за год.

Сейчас в Казахстане средняя цена подсолнечного масла составляет примерно 738 тенге за литр. Дороже всего оно стоило в Жезказгане – 881 тенге, а дешевле всего в Шымкенте – 648 тенге.

Изменение цен на подсолнечное масло. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что снижение цен продолжается и в 2024 году. Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 30 января литр масла стоил дешевле примерно на 19,4%, чем год назад – за первый месяц цены снизились на 2,3%.

Однако на фоне снижения цен в стране наблюдается заметное сокращение производства.

Согласно данным аналитиков, с января по декабрь 2023 года отечественные компании произвели 409,2 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла и 125 тыс. тонн рафинированного – это на 8,6% и 22,1% меньше, чем было годом ранее, соответственно.

Стоит отметить, что снижение цен происходило не всегда. Именно в июле 2023 года это произошло впервые – до этого как минимум пять лет цены только росли.