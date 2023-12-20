Какие зарплаты платят коммунальщикам в Казахстане

В зависимости от сектора оклады коммунальщиков в Казахстане могут превышать 300 тысяч тенге. Но зачастую они не достигают и 200 тысяч. О зарплатах в коммунальной сфере страны узнали журналисты NUR.KZ.

В третьем квартале 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 350,5 тыс. тенге. Однако не во всех секторах экономики эти показатели одинаковы.

Так, например, у работников сферы водоснабжения и мусоропереработки, по данным портала Finprom, средняя зарплата составила всего 219,8 тыс. тенге. Причем это сразу на 22,6% больше, чем было годом ранее. Коммунальщики, занятые в сфере снабжения электричеством, газом и водой, получают в среднем больше – около 303,9 тыс. тенге в месяц (плюс 22,1%).

Рост зарплат в разных секторах экономики Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, важно понимать, что показатель номинальной зарплаты недостаточно точен. При его определении аналитики учитывают сумму до вычета всех налогов и отчислений – на руки работник получает заметно меньше. Кроме того оклады работников зависят от множества факторов, например, от наличия трудового стажа.

Так, согласно данным аналитиков, выпускникам колледжей, которые готовы работать в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации загрязнений в 2023 году в среднем платили лишь 145,6 тыс. тенге, а выпускникам вузов – 192,4 тыс. тенге. Это намного меньше, чем платят в среднем по республике в других секторах экономики.

Зарплаты молодых специалистов. Инфографика: finprom.kz

В целом же самые маленькие оклады в коммунальной сфере в текущем году получали водораздатчики – всего 141,1 тыс. тенге в месяц. Причем такую сумму получают только в этом году. Годом ранее их средняя зарплата составляла всего 93 тыс. тенге.

Недалеко ушли и техники-электрики, средняя зарплата которых составила всего 143,7 тыс. тенге. А замыкают тройку антилидеров слесари-сантехники, которые в среднем получают около 146,3 тыс. тенге в месяц.

Также не отличились высокими окладами мусорщики (175,1 тыс. тенге), контролеры по теплоэнергии (175,9 тыс. тенге) и сварщики (176,3 тыс. тенге). Самые большие оклады получали те, кто занят в сфере снабжения электроэнергией, водой и газом (284,2 тыс. тенге в месяц).

Зарплаты работников коммунальной сферы. Инфографика: finprom.kz

Низкие оклады являются одной из причин тех проблем, которые сейчас наблюдаются в коммунальной сфере Казахстана, в том числе и кадровый голод. Многие специалисты уже старше 50 лет, а молодые работники из-за низких зарплат увольняются еще в первый год.

Данную ситуацию призвана исправить программа "Тариф в обмен на инвестиции". Напомним, в рамках нее предприятия могут повысить стоимость своих услуг, однако в обмен они должны будут улучшить коммунальную сферу: снизить износ оборудования, а также повысить зарплаты своим работникам.