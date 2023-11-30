Объем денежных переводов из Казахстана в Турцию достиг рекорда этого года

Через СМДП в октябре из Казахстана в другие страны было отправлено почти 90 млрд тенге. Более 21,5 млрд тенге ушли в Турцию, что является рекордом для 2023 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Помимо услуг банков, многие казахстанцы пользуются системами международных денежных переводов (СМДП), с помощью которых можно отправить или получить средства, даже не имея банковского счета.

Согласно данным Национального банка РК, в октябре жители и гости Казахстана перевели таким образом за границу более 89,6 млрд тенге, что значительно больше, чем поступило в страну (23,5 млрд тенге).

Больше всего денег было отправлено в Узбекистан (25,1 млрд тенге), Россию (почти 21,9 млрд тенге) и Турцию (21,6 млрд тенге). Стоит отметить, что три эти страны в целом в этом году являлись лидерами по объемам переводов.

Причем первое место они делили по очереди. Так, например, в первые три месяца 2023 года лидером по полученным из Казахстана средствам являлась Турция. В апреле вперед вышла Россия, а начиная с мая лидерство прочно закрепилось за Узбекистаном.

Денженые переводы через СМДП в 2023 году. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что октябрьский показатель для Турции является максимальным для 2023 года, и, судя по росту объемов, вполне возможно, что в будущем эта страна снова обгонит Россию по общим суммам переводов.

В целом же только в эти три страны за последние 10 месяцев из Казахстана было отправлено почти 613 млрд тенге. Это 75,9% от всего объема переведенных через СМДП за границу средств (807 млрд тенге).