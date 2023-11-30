Bloomberg: Страны ЕС обсуждают влияние антироссийских санкций на европейские компании

Некоторые страны-члены Евросоюза настаивают на смягчении требований, изложенных в плане, направленном на пресечение обхода санкций со стороны России, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Исполнительный орган блока предложил запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные товары (например, полупроводники, используемые в оружии или необходимые для его производства) в Россию или для использования в России. Кроме того, от импортеров будут требовать держать определенную сумму на целевом депозитном счету для обеспечения безопасности.

Согласно последним предложениям ЕС по санкциям, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg, в случае нарушения контракта, половина суммы, хранящаяся на данном счету, должна быть направлена на помощь Украине. Экспортеры также обязаны информировать национальные власти о нарушениях со стороны партнеров из третьих стран.

При этом, как стало известно Bloomberg, некоторые дипломатические представители государств-членов ЕС на этой неделе выразили опасения по поводу этих предложений, в том числе озвучили сомнения в их законности и целесообразности запроса таких гарантий. Государства, входящие в ЕС, также обеспокоены тем, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Согласно последним данным, более 80% зарубежных закупок приоритетных товаров в России сейчас приходится на Китай и Гонконг. Москве также удалось установить новые маршруты через такие страны, как Таиланд и Малайзия.