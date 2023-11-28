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Больше денег на овощи стали тратить казахстанцы

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Продукты и деньги.
Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За год расходы казахстанских семей на покупку овощей выросли на 3% – до 34,3 тыс. тенге в квартал на семью. Где тратят больше всего денег, журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

По итогам октября 2023 года в Казахстане было зафиксировано некоторое снижение цен на овощи – на 1,3% за месяц. Впрочем, в годовой динамике все равно они стоят дороже, чем в 2022 году – примерно на 17,3%. Для сравнения: инфляция по итогам октября составила 10,8%.

Дешевле, чем год назад, стоят картофель (на 4%), огурцы (на 3,1%) и помидоры (на 0,7%). Тогда как белокочанная капуста, морковь, свекла и репчатый лук, наоборот, выросли в цене: на 69,1%, 22,4%, 10,6% и 6,6% соответственно.

Рост цен на овощи в Казахстане
Рост цен на овощи в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Рост цен неизбежно приводит и к увеличению расходов казахстанцев. Так, согласно данным аналитиков, во втором квартале 2023 года расходы домашних хозяйств на овощи в среднем составили 34,3 тыс. тенге, что на 3% больше, чем было годом ранее.

Где тратят на овощи больше всего

В лидерах по расходам на овощи оказалась Туркестанская область, где на семью в среднем приходится 53,8 тыс. тенге в квартал. Примечательно, что эта цифра сразу на 8,5% меньше прошлогодней.

Также отличились высокими расходами Кызылординская область (41,2 тыс. тенге) и Алматы (38,9 тыс. тенге) – эти показатели за год выросли на 3% и 3,2% соответственно.

Наименьшие показатели были зафиксированы в Абайской области: всего 20,2 тыс. тенге на семью за три месяца – это на 1,1% меньше, чем во втором квартале 2022 года.

В Астане расходы составили 35,2 тыс. тенге, а в Шымкенте – 38,7 тыс. тенге на домохозяйство.

Рост расходов казахстанцев на овощи составил 3%
Расходы казахстанцев на овощи. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, рост цен действительно приводит к увеличению расходов казахстанцев. Напомним, ранее стало известно, что жители страны начали экономить на многих важных вещах, чтобы приобрести еду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2048035-bolshe-deneg-na-ovoschi-stali-tratit-kazahstantsy/

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