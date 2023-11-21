Легализовать незаконно построенные дома предложили депутаты в Казахстане

Некоторые граждане могли построить дома без оформления соответствующих документов, но с устного разрешения местных органов. Депутаты предлагают провести их единоразовую легализацию, передает NUR.KZ.

Для постройки собственного дома казахстанцы должны приобрести земельный участок и возвести жилой объект согласно требованиям закона (одобрение проекта, оформление документов).

Однако встречаются случаи, когда дома возводились без должного соблюдения законных процедур.

Как отмечается в депутатском запросе на сайте мажилиса парламента РК, такие объекты считаются юридически "самовольными", но при этом граждане могли получить устное разрешение от акиматов на их возведение.

Долгое ожидание легализации

"Далеко ходить не будем, к нам обратились жители жилого массива «Өндіріс», расположенного на окраине города Астана.

С 2004 года в поселке построено свыше 400 домов, где проживают более 1 500 людей, однако на протяжении 19 лет жители этого жилого массива не могут оформить правоустанавливающие документы на свои жилые дома", – указывается в депутатском запросе.

Отмечается, что эти жители не отражены в каких-либо статистических отчетах и не имеют документов на построенные жилища.

План квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

При этом депутаты сообщают, что ранее акимы столицы неоднократно давали обещания, что их дома будут узаконены в соответствии с законодательством страны и официально подключены к электричеству и водоснабжению.

Однако в текущей ситуации этот процесс все еще не был начат.

Что предлагают депутаты

Для решения данной ситуации в депутатском запросе предлагается следующее:

провести мониторинг земельных участков по всей республике, на которых проживают граждане без надлежащего оформления правоустанавливающих документов;

провести единоразовую легализацию данных земельных участков и строений;

принять меры по недопущению возникновения новых фактов самовольных строений.

Однако следует отметить, что подобные решения по легализации всех незаконно построенных жилых домов могут оказать негативное влияние на вопрос возникновения бесконтрольной и самовольной застройки.

То есть другие казахстанцы могут также начать строить новые дома на пустых участках и без документов, надеясь на будущую амнистию и легализацию.

Схожая ситуация возникла после проведения кредитной амнистии – ранее сообщалось, что казахстанцы со списанными кредитами снова оказались в долгах.

Поэтому важно найти системное решение, которое позволит избежать дальнейшего незаконного возведения жилых домов. В противном случае могут возникнуть новые случаи самовольной застройки с последующим требованием их легализации.