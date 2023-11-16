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Долги работодателей по зарплатам резко выросли в Казахстане

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Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Просроченная задолженность казахстанских работодателей по зарплатам за год выросла на 75%, достигнув 1,1 млрд тенге. Почти вся эта сумма приходится на Астану. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Оплата труда – прямая обязанность работодателя, однако не все выполняют ее как следует. Как выяснили аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, на конец второго квартала 2023 года общая задолженность по оплате труда составила 399,1 млрд тенге – это сразу на 15% больше, чем было годом ранее.

При этом общая сумма просроченных долгов, которые не погашались более трех месяцев, составила лишь 0,3%, или 1,1 млрд тенге. Однако, если рассматривать эти данные в динамике, то окажется, что за год сумма выросла сразу на 75%.

Интересно, что рост произошел в основном в Астане – на нее пришлась практически вся просрочка (933,1 млн тенге). Для сравнения: годом ранее сумма просроченного долга по зарплате в столице составляла лишь 137,9 млн тенге, а значит, она выросла почти в 7 раз.

В других регионах ситуация с просроченной задолженностью значительно лучше, чем в Астане. Так, например, на втором месте после столицы расположился Шымкент – 39,1 млн тенге, следом идет Северо-Казахстанская область – 35,1 млн тенге.

Причем в некоторых регионах, например, в Алматинской, Мангистауской областях и Алматы данные по долгам предприятий скрыты. Однако, как отмечают аналитики, судя по общей сумме, на всех вместе должно приходиться около 24 млн тенге.

Задолженность по зарплатам
Задолженность по зарплатам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

С задержкой зарплаты может столкнуться любой работник в Казахстане. Ранее мы подробно рассказывали о том, как себя вести в этой ситуации и какую компенсацию можно за это получить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2046079-dolgi-po-zarplatam-rezko-vyrosli-v-kazahstane/

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