Сколько платят специалистам, обучавшимся на грантах, в Казахстане

Количество "грантников" в Казахстане за несколько лет выросло на 49,6%. На какие зарплаты могут претендовать работники востребованных профессий, узнали журналисты NUR.KZ на портале Finprom.

За последние пять лет в Казахстане на 49,6% выросла численность студентов, которые обучаются по государственным грантам. В 2022 году их доля от общего количества обучающихся составила 35,7% (206,2 тыс. человек).

Количество грантников в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Всего же в прошлом учебном году больше всего грантников учились по специальностям инженерных, обрабатывающих и строительных секторов – 57,8 тыс. человек.

Следом идут педагогические науки (43 тыс. человек), а на третьем месте – информационно-коммуникационные технологии (28,4 тыс. человек).

Количество грантников в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Сколько могли платить "грантникам" после выпуска

Несмотря на тот факт, что некоторые сферы деятельности активно поддерживаются государством и для новых кадров выделяются гранты, не во всех профессиях после обучения в 2022 году платили большие зарплаты.

Так, например, в образовании, здравоохранении и соцобслуживании, то есть в сферах, на которые государство делает акцент при распределении образовательных грантов, в 2022 году зарплаты были почти на 20% ниже, чем в среднем по республике (309,9 тыс. тенге).

Средняя зарплата педагогов не достигала и 250 тыс. тенге, а модальная – та, которую получают большинство работников сферы образования – составляла лишь 68,8 тыс. тенге. Это притом, что оклады учителей ежегодно повышаются в Казахстане. В сфере здравоохранения эти показатели составляли 249,8 тыс. и 147,5 тыс. тенге соответственно.

Меньше всего платили работникам сферы искусства, развлечения и отдыха – средняя зарплата составляла 185 тыс. тенге, а модальная – 69,6 тыс. тенге. Также не отличались высокими окладами работники сельского, лесного и рыбного хозяйства – 190,1 тыс. и 97,4 тыс. тенге соответственно.

Зарплаты в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что в 2022 году были и высокооплачиваемые сферы. Например, в горнодобывающей промышленности в среднем платили 653,3 тыс. тенге, тогда как модальная зарплата составляла 297,9 тыс. тенге. А в финансовой и страховой сферах средние оклады составляли 560,5 тыс. тенге, а модальные – 247,8 тыс. тенге.

Таким образом, несмотря на поддержку государства и выделение денег на обучение по грантам, многие сферы в 2022 году все равно не могли предлагать выпускникам специальностей высокооплачиваемую работу.

Отметим, по итогам 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане превысила 365 тыс. тенге. Однако, как и годом ранее, на большие зарплаты могли претендовать далеко не все казахстанцы.