Какие зарплаты платят за стажировку в Казахстане

Многие компании нанимают студентов и выпускников в качестве стажеров. Однако половина работодателей не готовы платить "новичкам" более 100 тыс. тенге. Подробности о зарплатах узнали журналисты NUR.KZ.

Стажировки являются эффективным способом найти талантливого работника, у которого еще нет опыта в своей сфере деятельности. Компаниям выгодно нанимать студентов и выпускников, ведь они, как правило, не будут претендовать на большие оклады, которые полагаются специалистам с большим стажем.

Компания ANCOR проанализировала программы стажировок казахстанских работодателей, чтобы узнать, какие условия предлагают компании студентам и выпускникам вузов. В опросе участвовало 300 предприятий и более 1 000 студентов.

Как оказалось, в 2023 году различные программы стажировок предлагают 81% работодателей. Чаще всего студенты и выпускники предпочитают проходить обучение в медиасфере, сфере информационных технологий, автобизнесе, а также в консалтинговом и нефтяном, газовом и энергетическом секторах.

Однако не все компании предлагают высокие оклады своим стажерам. Как выяснили аналитики, порядка 53% компаний назначают им ежемесячную зарплату до 100 тыс. тенге. Это значительно меньше средней зарплаты в стране.

Порядка 55% опрошенных заявили, что платят стажерам от 100 до 150 тыс. тенге, 41% закладывают в бюджет 150-200 тыс. тенге и лишь 37% компаний предлагают "новичкам" до 500 тыс. тенге.

Размер оплаты труда стажеров. Инфографика: ANCOR

При этом сроки стажировки предлагаются разные. У 77% компаний программа длится не более трех месяцев, 69% респондентов отмечают, что стажировка может длиться полгода, 28% устанавливают срок до 12 месяцев и 5% – до 1,5 года.

Продолжительность стажировки. Инфографика: ANCOR

Стоит отметить, что, помимо оплаты стажировки, многие компании предлагают и другие условия для работников без опыта. Так, 77% предприятий предлагают гибкий график, а 56% дают возможность работать дистанционно. У 35% компаний предусмотрена оплата дополнительного обучения стажера, а 31% работодателей готовы оплачивать мобильную связь.

Еще 23% компаний предлагают компенсацию за питание или же бесплатно кормят своих стажеров, а 22% работодателей заинтересованы в здоровом образе жизни сотрудников и предлагают пакет поддержки занятий спортом и досуга.

Дополнительные отпуска предлагают 21% компаний, премии выплачивают – 19%, компенсируют расходы на транспорт – 17%, а 12% – предлагают страхование жизни.

Стоит отметить, что для многих компаний важным фактором при найме на работу является именно опыт соискателя. Работнику без опыта не готовы платить большие деньги, особенно если нужно его обучать. Ранее мы подробно рассказывали о том, какие зарплаты в среднем предлагают казахстанские работодатели сотрудникам без стажа.