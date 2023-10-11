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Конфеты и другие кондитерские изделия сильно подорожали в Казахстане

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Дети разбирают конфеты
Конфеты. Иллюстративное фото: Photo and Co/Getty Images

Любителям сладостей в Казахстане теперь приходится платить дороже. Карамель выросла в цене на 21,1% за год, а мармелад – на 18,2%. Что еще подорожало, журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

С января по август 2023 года в Казахстане произвели 68,8 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий. Это сразу на 18,2% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Однако выросло не только производство, но и цены. Согласно данным аналитиков, кондитерские изделия за год подорожали на 13,7%. Стоит отметить, что рост цен фиксировался и ранее. А в 2022 году он составил сразу 25,6%.

Если рассматривать подорожание сладостей отдельно, то сильнее всего подорожала карамель – сразу на 21,1% за год. Следом идет мармелад – на 18,2%. Цены на глазированные шоколадом конфеты выросли на 11,5%, а на неглазированные – на 16,8%.

Также выросла средняя стоимость жевательной резинки (на 16,5%), зефира (на 11,4%) и халвы (на 14,9%).

Рост цен на кондитерские изделия
Рост цен на кондитерские изделия. Инфографика: energyprom.kz

Сам шоколад также вырос в цене. За последний месяц рост стоимости данного кондитерского изделия составил 0,4%, а за год – сразу 10,8%.

Рост цен на шоколад
Рост цен на шоколад. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, по итогам сентября годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 11,8%. При этом продовольственные товары стоят в среднем на 11,4% дороже, чем в сентябре 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040520-konfety-i-drugie-konditerskie-izdeliya-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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