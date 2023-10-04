Иностранцев при приеме на работу хотят обязать обучать казахстанцев

За казахстанскими работниками планируют закрепить иностранных специалистов, которые будут делиться своим опытом и знаниями. Как это должно работать, узнали журналисты NUR.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа, который должен обязать иностранных специалистов, работающих в Казахстане, заниматься наставничеством.

Согласно опубликованному на портале "Открытые НПА" проекту, иностранцы должны будут помогать казахстанцам в работе, повышать их квалификацию, а также передавать знания и опыт.

"В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник. Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника", – говорится в тексте документа.

Иностранный специалист будет обязан:

составлять и утверждать план наставничества, а также контролировать его выполнение работником;

оказывать работнику помощь в развитии профессиональных навыков;

и профессионального мастерства;

проводить профессиональные беседы с работником или индивидуальный коучинг.

При этом сам работник в период обучения должен будет качественно и своевременно выполнять план, перенимать опыт наставника и участвовать в методических семинарах, мастер-классах и тренингах.

После прохождения обучения казахстанцу нужно будет подготовить для иностранного специалиста отчет о реализации плана, исполненных поручениях и рассказать о приобретенных знаниях и навыках. После этого наставник подготовит характеристику на работника, в котором будет оценка выполненной работы.

Таким образом, планируется создать систему, в которой иностранные специалисты не только будут зарабатывать деньги в Казахстане, но и заниматься подготовкой отечественных кадров.

Стоит отметить, что данное предложение на текущий момент не является обязательным требованием. Проект приказа находится на этапе публичного обсуждения, который продлится до 17 октября текущего года.

Отметим, что по данным Минтруда, на 1 сентября в Казахстане официально работало порядка 14,6 тыс. иностранных граждан, 527 из которых являются руководителями или заместителями, а 6 322 – квалифицированными специалистами.