Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Количество автомобилей превысило 5 млн единиц в Казахстане

Опубликовано:

Новые автомобили стоят на стоянке
Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

За январь-июль 2023 года казахстанцы зарегистрировали почти в два раза больше машин, чем годом ранее. При этом большая часть из них – легковые авто. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле 2023 года на учет было поставлено 169,3 тыс. единиц автотранспортных средств. Это в 1,8 раз больше, чем в июле 2022 года.

А общее количество транспорта в Казахстане составило 5,015 млн единиц, из которых:

  • легковых – 87,9% от общего автопарка (4,4 млн авто);
  • грузовых – на них приходится 10% (502 тыс. единиц);
  • автобусов – всего 2,1% (103 тыс. единиц).

При этом общая тенденция указывает на постепенный рост количества регистраций машин в Казахстане.

Диаграмма с данными по месяцам
Количество зарегистрированных автомобилей по месяцам. Источник: Бюро национальной статистики

В то же время, согласно данным статистики, возраст автопарка оказался следующим:

  • легковые авто младше 3 лет – 268,5 тыс. машин;
  • от 3 до 7 лет – 445,8 тыс. единиц;
  • от 7 до 10 лет – 604,2 тыс. авто;
  • от 10 до 20 лет – более 1 млн единиц;
  • старше 20 лет – свыше 2 млн авто.

В приоритете средний сегмент

Из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю – 45,1% составляют машины с объемом двигателя от 1 500 до 2 000 куб. см – это почти 2 млн единиц.

При этом большая часть из них приходится на следующие регионы:

  • Алматинская область – 223 тыс. единиц;
  • Алматы – 200,7 тыс. авто;
  • Астана – 153,7 тыс. машин;
  • Карагандинская область – 151 тыс. авто;
  • Восточно-Казахстанская область – 137,4 тыс. единиц.

Доля авто с объемом двигателя до 1 500 куб. см (малолитражки) составила 18,1%, от 2 000 до 2 500 куб. см – 17,3%. Меньше всего казахстанцы регистрировали легковой транспорт с объемом двигателя от 2 500 до 4 000 куб. см (15,1%) и свыше 4 000 куб. см (1,9%).

Напомним, что ранее в Казахстане предложили отменить транспортный налог для автомобилей с малым объемом двигателя: до 3,5 или 4 тыс. куб. см. При этом отмечалось, что подобные действия могут привести к удорожанию топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036763-kolichestvo-avtomobiley-prevysilo-5-mln-edinits-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.