Количество автомобилей превысило 5 млн единиц в Казахстане

За январь-июль 2023 года казахстанцы зарегистрировали почти в два раза больше машин, чем годом ранее. При этом большая часть из них – легковые авто. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле 2023 года на учет было поставлено 169,3 тыс. единиц автотранспортных средств. Это в 1,8 раз больше, чем в июле 2022 года.

А общее количество транспорта в Казахстане составило 5,015 млн единиц, из которых:

легковых – 87,9% от общего автопарка (4,4 млн авто);

грузовых – на них приходится 10% (502 тыс. единиц);

автобусов – всего 2,1% (103 тыс. единиц).

При этом общая тенденция указывает на постепенный рост количества регистраций машин в Казахстане.

Количество зарегистрированных автомобилей по месяцам. Источник: Бюро национальной статистики

В то же время, согласно данным статистики, возраст автопарка оказался следующим:

легковые авто младше 3 лет – 268,5 тыс. машин;

от 3 до 7 лет – 445,8 тыс. единиц;

от 7 до 10 лет – 604,2 тыс. авто;

от 10 до 20 лет – более 1 млн единиц;

старше 20 лет – свыше 2 млн авто.

В приоритете средний сегмент

Из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю – 45,1% составляют машины с объемом двигателя от 1 500 до 2 000 куб. см – это почти 2 млн единиц.

При этом большая часть из них приходится на следующие регионы:

Алматинская область – 223 тыс. единиц;

Алматы – 200,7 тыс. авто;

Астана – 153,7 тыс. машин;

Карагандинская область – 151 тыс. авто;

Восточно-Казахстанская область – 137,4 тыс. единиц.

Доля авто с объемом двигателя до 1 500 куб. см (малолитражки) составила 18,1%, от 2 000 до 2 500 куб. см – 17,3%. Меньше всего казахстанцы регистрировали легковой транспорт с объемом двигателя от 2 500 до 4 000 куб. см (15,1%) и свыше 4 000 куб. см (1,9%).

Напомним, что ранее в Казахстане предложили отменить транспортный налог для автомобилей с малым объемом двигателя: до 3,5 или 4 тыс. куб. см. При этом отмечалось, что подобные действия могут привести к удорожанию топлива.