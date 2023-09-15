Жителям каких городов Казахстана дороже всего обходится проезд в автобусе

Проезд городским автобусом казахстанцам дороже всего обходится в Алматы, Кокшетау и Костанае – по 100 тенге при оплате транспортной картой. Какой средний по стране тариф, узнали журналисты NUR.KZ.

Почти месяц назад в Алматы выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь он стоит 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге – наличными. Это самый высокий в республике тариф.

Сколько стоит проезд в автобусах других городов

Согласно отчету Бюро национальной статистики о розничных ценах на отдельные товары и услуги, средняя стоимость проезда городским автобусом в Казахстане составляет 87 тенге.

Дороже всего, помимо в Алматы, услуги общественного транспорта стоят в Кокшетау и Костанае – 100 тенге при безналичной оплате. Наличными деньгами за проезд в автобусах этих городов по полному тарифу пассажиры оплачивают 180 и 170 тенге соответственно.

Еще в двух городах страны проезд в общественном транспорте при наличии транспортной карты стоит 90 тенге – в Астане и в Усть-Каменогорске. Оплата наличными при этом также отличается. В столице она составляет 180 тенге, а в административном центре Восточно-Казахстанской области – 130 тенге.

В Кызылорде проезд городским автобусом также стоит 90 тенге, но при оплате наличными. Впрочем, "безналом" здесь оплачивать ненамного выгодней – 85 тенге за проезд. Столько же безналичным способом оплачивают за услуги общественного транспорта в Таразе. Наличными они будут стоить 130 тенге.

Самая популярная стоимость проезда городским автобусом при электронной оплате составляет 80 тенге. Такой тариф встречается в Актобе, Атырау, Караганде, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Семее и Талдыкоргане.

В первых четырех городах при оплате наличными деньгами услуги общественного транспорта будут стоить 150 тенге, в Петропавловске и Павлодаре – 130 тенге, в Семее – 140 тенге, а в Талдыкоргане – 120 тенге.

В городе Қонаев установлен единый тариф – 80 тенге. Аналогичная ситуация и в Туркестане, где независимо от вида оплаты проезд в городском автобусе будет стоить 70 тенге.

Такая же стоимость услуг общественного транспорта установлена в Шымкенте и Актау, но уже при безналичной оплате. Наличными деньгами цена на проезд в автобусе здесь составляет 100 тенге.

И самый низкий тариф установлен в Жезказгане – 60 тенге. Он также не зависит о того, каким образом пассажиры оплачивают поездку в автобусе.

Стоимость проезда в городских автобусах. Инфографика: NUR.KZ

При этом напомним, что граждане, которые входят в некоторые льготные категории могут рассчитывать на скидку при проезде в городском общественном транспорте. Например, награжденные многодетные матери с начала этого года ездят в автобусах бесплатно.