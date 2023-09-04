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30 лет независимости Казахстана

Где в Казахстане женщинам платят больше, чем мужчинам

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Крупная сумма денег в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на рост заработной платы, в Казахстане все равно наблюдается сильный разрыв в размерах окладов женщин и мужчин. О том, где и насколько больше платят мужчинам, рассказал портал Finprom.

В 2022 году среднемесячная зарплата в Казахстане составляла 309,9 тыс. тенге. Это на 23,8% больше, чем было в 2021 году. Что касается реального роста заработной платы, то есть с учетом роста цен в стране, то он составил 7,6%.

Впрочем, на самом деле этот показатель является усредненным – на деле оклады могут сильно отличаться в зависимости от региона, а также пола работника. Так, например, в гендерном разрезе в 2022 году мужчины в среднем получали 355,3 тыс. тенге, а женщины – лишь 265,8 тыс. тенге. Разница в зарплатах составляла 33,7%.

Разница между зарплатами мужчин и женщин в 2022 году
Разница между зарплатами мужчин и женщин. Инфографика: finprom.kz

В ряде регионов этот разрыв еще выше. Самые большие оклады мужчины получали в Атырауской области – 631,8 тыс. тенге в месяц. У работающих женщин этого региона они почти вдвое меньше – 339,8 тыс. тенге.

Также наибольшими среднемесячными зарплатами отличились Мангистауская область (590,6 тыс. тенге) и область Ұлытау (489,1 тыс. тенге). Женщины этих регионов получали в среднем по 295,1 тыс. тенге и 291,1 тыс. тенге соответственно.

Наименьшая разница в заработных платах наблюдалась в Жамбылской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях: на 1,9%, 2,5% и 5,5% в пользу мужчин соответственно.

Самые большие оклады получали казахстанки, работающие в Астане – 365,1 тыс. тенге. В Алматы средняя зарплата работающих женщин составляла 320,1 тыс. тенге. У мужчин из этих регионов средние зарплаты в 2022 году составляли 454,7 тыс. тенге и 394 тыс. тенге соответственно.

Сколько платили мужчинам и женщинам в разных регионах Казахстана в 2022 году
Зарплаты мужчин и женщин в регионах Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Естественно, размеры окладов также зависят от сферы деятельности. В большинстве секторов зарплаты мужчин выше, чем у женщин. Например, в горнодобывающей промышленности мужчины получают на 26,6% больше, чем женщины, в финансовом и страховом секторе на 58,3% больше, а в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 25,4% больше.

Как отмечают аналитики, в 2022 году среднемесячная заработная плата женщин превышала зарплаты мужчин только в области образования: на 4,8% (251,4 тыс. тенге против 239,8 тыс. тенге).

Зарплаты мужчин и женщин в разных сферах экономики
Зарплаты мужчин и женщин в разных сферах экономики. Инфографика: finprom.kz

Стоит также отметить, что в текущем году среднемесячная зарплата в стране значительно выросла. По итогам 2 квартала она превысила 365 тыс. тенге. Впрочем, после вычета всех отчислений и налогов на руки казахстанцы получают значительно меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035158-gde-v-kazahstane-zhenschinam-platyat-bolshe-chem-muzhchinam/

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