Французским виноделам заплатят за уничтожение излишков вина

Вино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Франции заплатят владельцам виноделен в совокупности 200 млн евро за уничтожение излишков вина. Таким образом, правительство хочет поддержать представителей отрасли, страдающих из-за падения спроса на свою продукцию, передает Financial Times.

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Министерство сельского хозяйства Франции поддержит предпринимателей из винодельческих регионов Бордо и Лангедок. Минсельхоз в свою очередь получил одобрение и финансирование этих мер со стороны правительства ЕС. Излишки вина будут преобразованы в этанол, который можно будет продавать для промышленного использования. Например, для изготовления духов или водно-спиртового геля.

В настоящее время винодельческие компании Франции находятся в кризисе на фоне того, что спрос на их продукцию падает. Все больше жителей страны отказываются от употребления алкоголя, и продажи вина снижаются. Кроме того, французские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией на экспортном рынке, а также снижением продаж в Китае.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что правительство стремится остановить обвал цен и помочь виноделам найти новые источники дохода. Он добавил, что фермерам необходимо адаптироваться к изменениям и быть готовыми к тому, что в будущем потребительские привычки французов могут измениться еще сильнее.

По данным представителей винной промышленности Франции, профицит вина в этом году составит целых три миллиона гектолитров. Это 7% от прошлогоднего объема производства в 42 млн гектолитров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034227-frantsuzskim-vinodelam-zaplatyat-za-unichtozhenie-izlishkov-vina/